Come sempre, le parole di Aurelio De Laurentiis sono ricche di tematiche interessanti. La recente intervista a 'Il Mattino' ha dato sicuramente tanti spunti, non solo dal punto di vista del calcio giocato, ma anche sul mercato e sulle possibili trattative che potrebbero riguardare il Napoli. Il presidente della società campana ci ha tenuto a rimarcare lo splendido rapporto professionale che ha con il suo tecnico, Carlo Ancelotti, sottolineando come i due si sentano anche tre volte al giorno.

De Laurentiis ha infatti dichiarato, in riferimento al tecnico emiliano, che 'lo terrei a vita'. Ha poi parlato del Napoli sottolineando come la miglior prestazione in questa stagione finora sia stata quella contro il Liverpool, quando la squadra di Ancelotti si è imposta su quella di Klopp per 2 a 0. Non è mancato il riferimento al mercato, in particolar modo sulle eventuali permanenze o i possibili acquisti che potrebbero riguardare la società campana. In tal senso, il patron ha aperto addirittura al possibile ritorno di un 'figliol prodigo', Gonzalo Higuain.

Koulibaly intoccabile

Uno dei giocatori più importanti del Napoli è sicuramente Koulibaly che De Laurentiis ritiene uno dei migliori difensori al mondo. Lo stesso presidente avrebbe rifiutato un'offerta importante per il difensore senegalese, di circa 105 milioni di sterline dalla Premier League, in quanto la volontà del Napoli è quella di tenere i giocatori più forti. "Poi però sul mercato tutto può succedere", ha ammesso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Non è mancato il riferimento alla Juventus e a due ex napoletani che attualmente militano nella società bianconera. Parliamo del tecnico toscano Maurizio Sarri, ben tre stagioni al Napoli, e Gonzalo Higuain, anche lui tre stagioni nella città campana.

De Laurentiis su Sarri ed Higuain

Riguardo al tecnico, De Laurentiis ha dichiarato che ha molti pregi ma anche alcuni difetti e che l'esperienza in Inghilterra lo ha sicuramente migliorato.

In merito invece allo spogliatoio della Juventus, secondo il presidente del Napoli, quello bianconero ha dinamiche diverse rispetto a quelle delle società partenopea. Infine, sulla domanda riguardante alla possibilità di un ritorno di Gonzalo Higuain, De Laurentiis ha dichiarato "Se me lo chiedesse Ancelotti, direi perché no?". Ma l'argentino difficilmente lascerà la Juventus, anzi secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe anche rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2021.

Successivamente si potrebbe tornare in Argentina, al River Plate, per chiudere la sua carriera nel club che lo ha lanciato.