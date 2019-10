Un esordio da sogno quello di Sebastiano Esposito in Champions League contro il Borussia Dortmund. Entrato nel secondo tempo al posto di Lukaku, è stato autore di una splendida prestazione (sua l'azione che ha portato al rigore poi sbagliato da Lautaro Martinez). Nel match contro i tedeschi l'attaccante nerazzurro è diventato il giocatore più giovane ad esordire in Champions nella storia dell'Inter.

Il classe 2002 potrebbe rappresentare il futuro del club, con la società che non vorrebbe ricadere negli errori commessi in passato (pensiamo al caso Zaniolo): in considerazione di ciò, la dirigenza sembrerebbe intenzionata a blindare Esposito prolungando il suo attuale contratto in scadenza nel 2022.

L'interesse del PSG per Sebastiano Esposito

Sebastiano Esposito, già in passato, è stato cercato e voluto da mezza Europa.

In estate numerosi club hanno infatti cercato di strappare il gioiellino dell'Inter dalle mani di Antonio Conte, stiamo parlando di club come Manchester City, Arsenal, e Roma. La squadra però che ha provato più di una volta a portarsi a casa il giovane nerazzurro è il Paris Saint-Germain. I francesi non mollano la presa e dopo il blitz fallito in estate ci riproveranno nella sessione di mercato invernale.

Il direttore sportivo dei parigini Leonardo conosce bene il nostro campionato e quelle che sono le qualità di Esposito, inserito da "L'Equipe" nella lista dei sei giovani prodigi del calcio europeo. L'Inter però ha già fatto sapere a tutte le pretendenti che Sebastiano Esposito non è sul mercato, anzi. L'attaccante nato a Castellammare di Stabia dal canto suo non avrebbe nessuna intensione di lasciare Milano proprio ora che è entrato a far parte del progetto di Conte, da qui l'ipotesi di un prolungamento di contratto che farebbe felice tutte e due le parti.

Rinnovo in vista per Esposito

Dopo la partita di mercoledì la società sembra aver preso una decisione definitiva sul futuro di Sebastiano Esposito. Le intenzioni del club, infatti, sarebbero quelle di prolungare il contratto del diciassettenne, contratto attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Il rinnovo arriverà ufficialmente il due luglio del prossimo anno, giorno in cui il giovane attaccante compierà 18 anni.

Il nuovo contratto lo terrà legato alla squadra di Milano fino al 2025, anche l'ingaggio subirà un notevole adeguamento: attualmente Sebastiano percepisce centomila euro a stagione, cifra destinata ad aumentare vertiginosamente. Il futuro di Esposito quindi sarà all'Inter.

L'Inter pensa anche al rinnovo di Candreva

Se lo scorso anno Antonio Candreva sembrava essere ai margini del progetto, ora lo scenario è del tutto diverso.

Il centrocampista, sotto la guida di Antonio Conte, sembra rinato al punto da diventare un titolarissimo soprattutto in Champions dove non ha saltato neanche un match. Il giocatore classe 1987 ha il contratto in scadenza nel 2021 ma la società nerazzurra starebbe già pensando a un rinnovo da proporre nei prossimi mesi.