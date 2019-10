Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata sui campi della Continassa per allenarsi in vista della partita contro il Lecce. Maurizio Sarri, durante la seduta odierna, ha potuto valutare le condizioni dei suoi giocatori ed ha deciso chi dovrà riposare nel match del "Via del mare". La sensazione è che il tecnico toscano farà un po' di turn-over, anche perché mercoledì la sua squadra sarà nuovamente in campo per affrontare il Genoa.

Domani, la Juve non avrà a disposizione Cristiano Ronaldo che non è stato convocato. Contro il Lecce, però, l'allenatore bianconero non cambierà modulo e confermerà il 4-3-1-2, e come trequartista dovrebbe schierare Federico Bernardeschi. Il numero 33 juventino avrà il compito di giocare alle spalle di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.

22 convocati

Al termine della seduta di questo pomeriggio, la Juventus ha lasciato la Continassa per andare all'aeroporto di Torino Caselle per volare direzione Lecce.

Per questo match, Maurizio Sarri ha convocato 20 giocatori. Ecco l'elenco completo degli uomini a disposizione del tecnico della Juve: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Pjanic, Khedira, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Olivieri, Han e Buffon.

Emre Can potrebbe essere titolare

Contro il Lecce, la Juventus farà un moderato turn-over anche per permettere a qualche titolarissimo di rifiatare.

Maurizio Sarri farà qualche cambio in tutti i reparti. Dunque, davanti a Wojciech Szczesny, potrebbe esserci il primo cambio di formazione visto che sulla corsia di destra potrebbe toccare a Danilo, mentre in mezzo al fianco di Leonardo Bonucci ci dovrebbe essere Merih Demiral, a sinistra spazio ad Alex Sandro. A centrocampo, invece, le novità potrebbero essere due, infatti, insieme a Miralem Pjanic dovrebbe giocare Emre Can, a completare la mediana ci dovrebbe essere uno fra Blaise Matuidi e Adrien Rabiot.

I due francesi, oggi, sono stati alternati fra i titolari e questo ballottaggio si risolverà solo domani a poche ore dal fischio d'inizio della gara contro il Lecce. Ma quello tra Matuidi e Rabiot non sarà l'unico dubbio in mezzo al campo, visto che Emre Can si contende il posto con Bentancur.

Davanti alla mediana a tre, invece, dovrebbe esserci il ritorno dal primo minuto di Federico Bernardeschi che sarà impiegato nel ruolo di trequartista.

Il numero 33 juventino, martedì contro la Lokomotiv Mosca, ha riposato e domani contro il Lecce di riprenderà una maglia da titolare. Federico Bernardeschi avrà il compito di innescare la coppia di attaccanti della Juventus che dovrebbe essere formata da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Infatti, contro il Lecce non ci sarà Cristiano Ronaldo che è rimasto a Torino per riposarsi e per essere pronto per la gara di mercoledì 30 ottobre contro il Genoa.

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro, Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Higuain.