La Juventus ha annunciato la lista dei convocati per la trasferta di questo fine settimana a Lecce, squadra neopromossa in Serie A. Ebbene, la notizia più rilevante è sicuramente l'esclusione di Cristiano Ronaldo, con Maurizio Sarri che in conferenza stampa aveva affermato che l'attaccante si sarebbe riposato senza però precisare esattamente quando. Evidentemente nelle ore successive, l'allenatore della Juventus ha deciso che era giunto il momento di far tirare il fiato al fuoriclasse portoghese.

Al di là della della news sul turno di stop per Cristiano, ci sono buone notizie per i bianconeri: in cima a tutte il rientro di Mattia De Sciglio, tornato in squadra dopo l'infortunio. L'elenco completo è il seguente: PORTIERI: Szczesny, Buffon, Pinsoglio DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Danilo, Demiral, Alex Sandro, Rugani CENTROCAMPISTI: Can, Pjanic, Khedira, Bentancur, Matuidi, Rabiot ATTACCANTI: Higuain, Cuadrado, Dybala, Bernardeschi, Olivieri, Han.

Verso Lecce-Juventus: le probabili formazioni

Domani pomeriggio, giorno 26 ottobre, Il Lecce ospiterà la Juventus, con la squadra pugliese che cercherà di migliorare il suo incostante inizio nella stagione 2019/20 della serie A. I padroni di casa occupano il sedicesimo posto nella classifica, a un solo punto da Sassuolo e Spal, che sono nella zona retrocessione. La Juventus, nel frattempo, sembra la favorita per vincere ancora una volta lo Scudetto essendo al momento l'unica squadra imbattuta in campionato con sette vittorie e un pareggio nelle prime otto partite.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

I bianconeri sono privi di tante pedine; Aaron Ramsey, Douglas Costa, Marko Pjaca, Mattia Perin, Giorgio Chiellini e infine Cristiano Ronaldo saranno infatti tutti out dal match. Dall'altra parte il Lecce ha invece la squadra al completo e cercherà di sfruttare l'occasione a proprio vantaggio. Un altro aspetto da considerare potrebbe essere quello della stanchezza dei giocatori bianconeri, nella giornata di martedì infatti è andato in scena il dispendioso match contro la Lokomotiv Mosca.

La formazione bianconera dovrebbe essere la seguente: modulo (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Dybala.

Sarri: "Non sarà facile contro il Lecce"

L'allenatore bianconero Maurizio Sarri, poco prima di far diramare la lista dei convocati, ha tenuto la consueta conferenza stampa di vigilia toccando una serie di argomenti, con la partita di domani che è stato uno dei primi punti di discussione.

“Il Lecce è una squadra proattiva, che non smette di giocare a calcio anche quando è nei guai. Non sarà una partita facile, ci sono così tanti componenti pericolosi da affrontare mentalmente. L'elevata temperatura può influire sul ritmo di gioco, come è successo a Firenze. Starà a noi farci trovare pronti'.