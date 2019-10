Allo stadio Gaetano Bonolis il Teramo ospita la Paganese nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie C Girone C: gli azzurrostellati sono la vera sorpresa del torneo, attualmente all'ottavo posto in virtù dei 15 punti conquistati in nove incontri, frutto di quattro successi, tre pareggi e due sconfitte.

I campani, dopo la sconfitta nel derby contro la Cavese al Romeo Menti di Castellammare di Stabia, sono reduci da quattro risultati utili consecutivi, caratterizzate da due vittorie contro Rende (5-1) in casa e Rieti (1-2) in trasferta, un pareggio interno contro la Reggina (1-1) e un successo contro l'Avellino (3-1), che di fatto hanno rilanciato le ambizioni degli uomini del tecnico Alessandro Erra.

Gli abruzzesi di mister Bruno Tedino sono relegati nei bassifondi della classifica con appena 9 punti realizzati, risultato di due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte, ad appena tre lunghezze di distacco dalla zona play-out, occupata dalla Sicula Leonzio. I biancorossi sono reduci dal ko di misura contro il Potenza, mentre nell'ultima sfida giocata tra le mura amiche è arrivato solamente un pareggio per 1-1 contro un non irresistibile Rieti.

Per il Teramo sono fondamentali i tre punti per sistemare una posizione di classifica che comincia a diventare seriamente preoccupante.

A dirigere l'incontro Teramo-Paganese è stato designato il signor Davide Moriconi della sezione di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Michele Somma e Francesco D'Apice entrambi della sezione di Castellammare di Stabia.

Probabili formazioni Teramo-Paganese

In vista dell'incontro dello stadio Bonolis in programma questo pomeriggio alle ore 17.30, i tecnici Tedino e Erra dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

TERAMO (4-3-3): Tomei; Cancellotti, Piacentini, Iotti, Tentardini; Lasik, Costa Ferreira, Arrigoni; Martignago, Mungo, Cianci

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Alberti, Scarpa

