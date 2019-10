Il Palermo alla ricerca dell'ottavo sigillo in campionato ospita allo stadio Renzo Barbera il Licata nel match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie D Girone I: gli uomini di Pergolizzi guidano la classifica a punteggio pieno, dopo aver totalizzato 21 punti in 7 apparizioni stagionali, vantando nel contempo la miglior difesa, con appena 5 reti subite, e il miglior attacco, con 16 realizzazioni, del torneo.

Il Licata d'altro canto presenta una classifica di tutto rispetto, in virtù del quinto posto, anche se in coabitazione con il Savoia, maturato dopo sette giornate, racimolando 14 punti, frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta. Gli uomini di Giovanni Campanella saranno supportati da circa 1.500 tifosi provenienti dalla cittadina in provincia di Agrigento per un derby che torna a Palermo dopo quasi trent'anni.

A dirigere l'incontro Palermo-Licata è stato designato il signor Niccolò Turrini della sezione di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Marat Ivanavich Fiore della sezione di Genova e Federico Fratello della sezione di Latina.

Probabili formazioni Palermo-Licata

In vista del derby in programma questo pomeriggio allo stadio Barbera di Palermo, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00, i tecnici Pergolizzi e Campanella dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Doda, Lancini, Crivello, Vaccaro; Kraja, Martin, Martinelli; Felici, Ricciardo, Santana

LICATA (4-3-3): IngrassIa; Daniello, Porcaro, Maltese, Dama; Diaby, Doda, Assenzio; Adeyemo, Gallon, Convitto

Tabellino Palermo-Licata

PALERMO: in attesa delle formazioni ufficiali

LICATA: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Niccolò Turrini della sezione di Firenze (Fiore-Fratello)

NOTE: