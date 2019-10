Il sabato dopo la sosta per le nazionali ci regala due conferme, ovvero le vittorie del Napoli e della Juventus, che hanno sconfitto rispettivamente in casa l'Hellas Verona e il Bologna. Le due squadre sono apparse in buona forma, nonostante gran parte dei giocatori delle rispettive rose sia stata impiegata con le nazionali. A proposito dei successi bianconeri, in settimana ha parlato il noto giornalista e tifoso del Napoli Antonio Corbo, che ha fornito la propria personale ricetta dei successi bianconeri confermando che se la società campana non riesce a vincere in Serie A i motivi sono essenzialmente due: uno legato ai favori arbitrali che puntualmente arrivano nei confronti della società di Agnelli (dichiarazioni che oggi, alla luce della gara di ieri tra bianconeri e felsinei, sembrano essere state profetiche data la bufera per il rigore non concesso al Bologna nei minuti di recupero), e l'altro perché l'ambiente del Napoli non è maturo e dovrebbe crescere soprattutto in mentalità.

'Juve vince per gli aiuti arbitrali avuti e per la società che appoggia sempre la squadra'

In un'intervista a Radio Marte il noto giornalista Antonio Corbo ha parlato dunque di Juventus e di Napoli, sottolineando come ''la Juve vince per gli aiuti arbitrali avuti e per la società che appoggia sempre la squadra". Una dichiarazione come al solito pesante nei confronti della società bianconera, che in Italia oramai è una conferma da otto anni.

Secondo il giornalista però gli arbitri hanno un ruolo importante nei trionfi bianconeri, in quanto in caso di bisogno, andrebbero sempre in favore della Juventus. La frecciatina pesante però è stata dedicata anche alla società Napoli e a tutto l'ambiente: il giornalista ha ricordato infatti che quando il Napoli vinse la famosa partita contro la Juventus all' 'Allianz Stadium' (con gol di Koulibaly) i giocatori della società campana vennero accolti all'aeroporto di Capodichino come se fosse 'il trionfo di Saigon'.

Il Napoli vive fasi di esaltazione a momenti di 'abbandono' dei tifosi alla squadra

Il problema quindi è il fatto che in città come Napoli si passa da fasi di esaltazione eccessive a 'rabbia' nei confronti della squadra in caso di mancati risultati. Questo aspetto non aiuta la squadra che ha bisogno di un ambiente più maturo che sappia stare vicino alla società anche nei momenti di difficoltà. Fra l'altro alcuni, secondo Corbo, hanno avuto il coraggio di bocciare un tecnico vincente come Carlo Ancelotti.

Non è mancata anche la frecciatina a Sarri, in quanto il giornalista, in riferimento agli aiutini arbitrali a favore della Juventus, ha dichiarato che adesso il tecnico toscano li smentisce mentre prima quando era al Napoli confermava spesso i favori arbitrali ricevuti dalla Juventus.

Settimana prossima ritorna la Champions League: il Napoli sarà impegnato contro il Salisburgo mentre la Juventus giocherà contro il Lokomotiv Mosca.