Appena due mesi dopo l'ultimo incontro, Paganese ed Avellino si ritrovano al Marcello Torre per la sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie C Girone C: in quella circostanza, era la vigilia di Ferragosto, le due compagini si affrontarono per la seconda giornata del mini girone I di Coppa Italia. Il match terminò con il risultato di 2-2 , con gli azzurrostellati che ripresero due volte gli irpini, dopo essere passati in vantaggio con Alfageme e Celjak.

La situazione dopo poco più di sessanta giorni è decisamente cambiata: gli azzurrostellati viaggiano con un ritmo da squadra che ambisce ad un posto in play-off, con tre successi, due pareggi e altrettante sconfitte finora totalizzati.

I bianconverdi invece si portano sul groppone quattro sconfitte in otto gare, tre vittorie e un pareggio: gli irpini distano due lunghezze dalla Paganese, sebbene fossero partiti con ambizioni diametralmente opposte al sodalizio del presidente Trapani. Alla luce di questi risultati, già da tempo la panchina di Giovanni Ignoffo traballa e l'incontro di quest'oggi potrebbe rappresentare l'ultima spiaggia per il tecnico ospite.

Al Marcello Torre questo pomeriggio si attende il pubblico delle grandi occasioni: già domenica scorsa, prima delle due gare interne consecutive disputate dagli azzurrostellati, l'impianto di gioco di Pagani ospitò oltre 2.000 spettatori, tornando decisamente ai fasti di un tempo. Il match, come sette giorni fa, si disputa alle ore 17.30 e considerando anche l'importanza della posta in palio, nonché i discreti risultati raggiunti dai padroni di casa, c'è da aspettarsi un altro pienone.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie C Calciomercato

Probabili formazioni Paganese-Avellino

In vista del derby campano in programma questo pomeriggio allo stadio Marcello Torre di Pagani, con fischio di inizio previsto per le ore 17.30, i tecnici Erra e Ignoffo dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Stendardo, Sbampato; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Dramè; Alberti, Diop. A disposizione: Scevola, Campani, Panariello, Mattia, Bramati, Scarpa, Calil, Lidin, Bonavolontà, Acampora, Perri, Musso.

Allenatore: Alessandro Erra

AVELLINO (3-5-2): Tonti; Njie, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Rossetti, Parisi; Micovschi, Charpentier. A disposizione: Pizzella, Abibi, Palmisano, Zullo, Albadoro, Karic, Alfageme, Carbonelli, Silvestri, Petrucci. Allenatore: Giovanni Ignoffo

Tabellino Paganese-Avellino

PAGANESE: in attesa delle formazioni ufficiali

AVELLINO: in attesa delle formazioni ufficiali

ARBITRO: Nicolò Marini della sezione di Trieste (Pacifico-Trinchieri)

MARCATORI:

NOTE:

ANGOLI:

RECUPERO: