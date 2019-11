Una classifica ottima alla luce delle ambizioni estive. Il Crotone di Giovanni Stroppa, nonostante due sconfitte rimediate negli ultimi due turni di Serie B, continua a guardare in alto, cullando il sogno della promozione diretta nel massimo campionato. Un obiettivo che, ad oggi, risulta difficile ma non impossibile da raggiungere.

Quest'ambizione sembra più concreta per il Benevento, attualmente capolista in cadetteria con 21 punti e con 3 lunghezze di vantaggio rispetto al gruppo delle terze classificate nel quale figura proprio il Crotone insieme a Salernitana, Chievo e Pordenone.

La competizione fra il club sannita e quello calabrese nel mese di gennaio potrebbe spostarsi dal campo al mercato di riparazione. Le due compagini, infatti, sono alla ricerca di un difensore di esperienza che possa essere in grado di spostare gli equilibri in un torneo di alto livello come quello di quest'anno. In quest'ottica, sia Benevento che Crotone potrebbero contendersi Paletta.

Paletta in cerca di una squadra

Il difensore Gabriel Paletta, ex calciatore e capitano del Milan che vanta 3 presenze nella Nazionale italiana, rappresenta indubbiamente uno svincolato di lusso.

Il 33enne in questo periodo si sta allenando con il Monza del presidente Silvio Berlusconi, in attesa di un'offerta allettante che possa consentirgli di tornare protagonista in campo. C'è da sottolineare che proprio il club brianzolo di Serie C starebbe cercando di metterlo sotto contratto.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, nelle scorse settimane il Benevento avrebbe effettuato un sondaggio per l'ex Parma, senza però giungere alla fumata bianca.

Dunque la questione sarebbe stata rimandata alla sessione invernale del mercato. Su Paletta non ci sarebbe soltanto la società campana ma anche altre squadre, tra le quali ci sarebbe il Crotone.

Paletta attende l'offerta giusta

Il calciatore, che risulta fisicamente ancora integro, starebbe attendendo una chiamata da qualche squadra di Serie A, e negli ultimi tempi sarebbe emerso un certo interesse da parte del Parma, dove ha già giocato dal 2010 al 2015.

Dunque, ritenendosi ancora idoneo per il massimo campionato, Paletta vorrebbe aspettare ancora un po' prima di ascoltare eventuali offerte provenienti dalla cadetteria.

Tra le principali incognite che ruotano intorno al difensore italo-argentino, vi è indubbiamente quella legata alla condizione fisica. Dopo essersi svincolato dal Milan nel gennaio 2018, si è trasferito in Cina, dove ha militato nello Jiangsu Suning fino all'agosto di quest'anno.

Per quanto riguarda il presunto interesse di Benevento e Crotone, c'è da ricordare che entrambe le società hanno già affrontato delle situazioni simili rispettivamente con Christian Maggio e Nicolas Spolli, dunque sarebbero pronte ad accogliere un altro elemento di esperienza come Gabriel Paletta in cerca di una nuova chance per rilanciarsi.

In attesa di confrontarsi sul mercato, le due squadre si affronteranno in Serie B il 23 novembre alle ore 15 al Ciro Vigorito di Benevento per un match che già si preannuncia molto importante per l'alta classifica.