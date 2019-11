Questa sera, domenica 3 Novembre, alle ore 20.45 lo stadio San Siro di Milano ospiterà il big match domenicale tra Milan e Lazio. I padroni di casa alla prima sfida importante casalinga sotto la guida Pioli. La prima gara con una diretta concorrente ha visto il Milan soccombere contro la Roma allo Stadio Olimpico. L'obiettivo, per i rossoneri, è vincere così da accorciare la classifica ed avvicinarsi alla zona che conta, ma l'avversario è forse il peggiore: la Lazio.

Pioli deve lavorare sulle paure di una squadra che non riesce a chiudere le partite e che commette errori troppo banali nei momenti di stress. Gli avversari, i biancocelesti capitolini, sono reduci dalla roboante vittoria contro il Torino di mercoledì scorso, ma anche dalla vittoria in rimonta sulla Fiorentina. La squadra di Mister Inzaghi con una vittoria raggiungerebbe il quarto posto in compagnia di Atalanta e Cagliari.

La vittoria di misura del Milan contro la SPAL dovrebbe aver sollevato il morale dei giocatori rossoneri, che dovranno fare a meno del match-winner Suso fermato da problemi muscolari. Scelte obbligate in difesa per Pioli vista l'assenza di Musacchio uscito anzitempo con la Spal per problemi muscolari e lo stesso Suso. Partirà ancora titolare Duarte assieme a Romagnoli, ma tra i convocati si rivedono Ricardo Rodriguez e il lungo degente Caldara che scalpita per rientrare.

Da valutare anche la condizione dell'ex di turno Lucas Biglia ancora non al meglio. In casa Lazio tutti abili e arruolabili per Miste Inzaghi che deve solamente decidere quali sono gli interpreti da schierare dal primo minuto. In attacco ballottaggio tra Correa e Caicedo, a centrocampo tutti confermati i fedelissimi di Inzaghi e in difesa doppio ballottaggio tra Luiz Felipe e Patric per il lato destro della difesa a tre e Bastos con Radu per il lato sinistro.

I probabili protagonisti delle formazioni iniziali:

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Duarte, Romagnoli, Theo Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Castillejo, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.

Allenatore: S. Inzaghi.

La lista dei giocatori convocati da Pioli per la partita contro la Lazio:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Calabria, Caldara, Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessie, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić.

#MilanLazio: 23 Rossoneri in the squad list 🔴⚫



Sono 23 i rossoneri convocati per la sfida di stasera 🏟#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/9UBVwGkbj2 — AC Milan (@acmilan) November 3, 2019

Gli uomini di Simone Inzaghi per la trasferta contro il Milan:

Portieri: Alia, Guerrieri, Strakosha.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Vavro.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile.

Copertura televisiva di Milan- Lazio e le probabili quote:

Si chiude la domenica di Serie A con l'undicesima giornata di campionato alle ore 20.45 dove si sfideranno Milan e Lazio. Come tutte le partite serali della domenica l'esclusiva sulla trasmissione sarà fino al 2021 per la tv di Murdoch. Sky in questo caso trasmetterà la partita sul canale Sky Sport Serie A pulsante 202 del telecomando e per gli abbonati del pacchetto calcio sul canale Sky Sport 251. Gli abbonati Sky possono visualizzare la partita anche tramite l'app Skygo. L'ultimo metodo per vedere Milan - Lazio è attraverso l'abbonamento al pacchetto NowTV. La telecronaca sarà condotta da Andrea Marinozzi, con il commento tecnico dell'ex capitano del Milan Massimo Ambrosini; entrambi saranno aiutati dai collegamenti a bordocampo di Peppe Di Stefano, Matteo Petrucci ed Alessandro Alciato. Calcio d'inizio alle 20.45. Le quote previste facendo una media di quanto previsto dai bookmakers sono:

Vittoria Milan : 2,90

: 2,90 Pareggio : 3,50

: 3,50 Vittoria Lazio: 2,40

La vittoria di misura con la SPAL non sembra spostare l'ago della bilancia per i bookmakers che vedono ancora favorita la Lazio, come risultato probabile con una quota superiore la vittoria del Milan, mentre il più improbabile è il pareggio, in effetti il Milan è una squadra da vittoria o sconfitta avendo maturato un solo pareggio in casa contro il Lecce, ma vista la quota di 3,50 il pareggio per noi è la quota più interessante e sulla quale eventualmente giocheremo, ma vista la scarsità dei gol segnati dalla squadra rossonera, interessante anche la quota Under 2,5 che è data a 1,90.