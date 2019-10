Il campionato di Serie B non si ferma e, dopo un lungo weekend calcistico, riprende immediatamente con la decima giornata che si giocherà nel turno infrasettimanale. Sulle dieci partite totali, otto di queste si disputeranno martedì 29 ottobre, due soltanto invece mercoledì 30 ottobre a chiudere la giornata.

I match della decima giornata in programma martedì

Tutto pronto per la decima giornata di Serie B che vedrà 16 squadre scendere in campo Martedì 29 ottobre.

Tante sfide importanti e interessanti, dopo che nella scorsa giornata il Crotone ha agganciato il Benevento al primo posto.

I match del martedì sera si giocheranno alle ore 21:00, quindi tutti in contemporanea. Tra Chievo e Crotone non sarà di certo una partita facile. I padroni di casa arrivano da tre pareggi e due vittorie, gli ospiti da quattro vittorie e un pareggio. I veneti, arrivati da poco in zona playoff, vogliono continuare a fare punti.

I calabresi invece, appena raggiunta la vetta, sono pronti a vincere ancora per cercare addirittura di allungare sul Benevento.

In Cittadella-Livorno i padroni di casa inseguono la zona playoff, mentre gli ospiti dopo il galvanizzante successo nel derby col Pisa hanno bisogno di allontanarsi da quella playout. C'è anche Empoli-Spezia, i padroni di casa sono terzi a 2 punti dalla prima posizione, gli ospiti cercano di non sprofondare negli ultimi posti.

Tra Entella-Cosenza sarà gara delicata, entrambe sono in una situazione difficile e hanno bisogno di punti.

In Juve Stabia-Pescara nessuna delle due può fallire: la compagine campana è penultima in classifica, gli abruzzesi vogliono inserirsi nelle prime posizioni.

Una delle partite più importanti di questa giornata è Perugia-Ascoli, rispettivamente sesta e quarta, ma entrambe a 15 punti. Un pareggio rallenterebbe entrambe, una vittoria da parte di una delle due causerebbe, per l'altra, la perdita di diverse posizioni rispetto alle prime due della classifica.

Ci sono poi Pisa-Salernitana e Venezia-Pordenone. Il Pisa deve allontanarsi della zona calda, la Salernitana vuole rimanere nella zona calda. Venezia e Pordenone hanno gli stessi punti e si trovano a metà classifica, tra loro hanno sicuramente umori simili, entrambe le compagini vorranno vincere.

Mercoledì le ultime due partite di Serie B

A chiudere la decima giornata di Serie B saranno le due partite di mercoledì 30 ottobre, ovvero Benevento-Cremonese alle ore 18:50 e Frosinone-Trapani alle ore 21:00.

Per il Benevento si tratta di una partita difficile, più per la rincorsa del Crotone che per l'avversaria in sé. Il club campano infatti ha perso per la prima volta nella scorsa giornata di campionato, trovandosi al primo posto in coabitazione coi calabresi. D'altra parte c'è la Cremonese, squadra per ora molto altalenante che inaspettatamente si trova nella parte bassa della classifica. Sarà una sfida impegnativa per entrambe.

A concludere il turno infrasettimanale ci sarà il match Frosinone-Trapani che vede entrambe le compagini occupare le ultime posizioni. I padroni di casa sono 16esimi con 10 punti, gli ospiti sono ultimi con appena 6 punti. Tutte e due, con la classifica ancora corta e molto combattuta, hanno la necessità di trovare una vittoria per dare un chiaro segnale di ripresa alle avversarie. Un eventuale pareggio servirebbe a poco e rischierebbe di far allontanare ulteriormente le avversarie.