La forza economica e commerciale acquisita in questi anni dalla Juventus starebbe 'spaventando' società come il Real Madrid in chiave mercato: come scrive la stampa spagnola, il presidente Florentino Perez potrebbe decidere di anticipare i tempi per l'acquisto della punta francese del Paris Saint Germain Mbappé. Quest'ultimo difficilmente resterà nel campionato francese proprio per l'esigenza di confrontarsi in campionati più competitivi e Juventus e Real Madrid potrebbe rappresentare una destinazione ideale per il nazionale francese.

Secondo la stampa spagnola però, Perez è pronto a sfidare la Juventus e a lanciare una ricca offerta al Paris Saint Germain per la punta francese. Allo stesso tempo Hazard e Zidane lo avrebbero invitato a trasferirsi in Spagna.

Il Real Madrid sarebbe pronto a sfidare i bianconeri per Mbappé

Che sia uno dei giocatori più ambiti è fatto evidente, che voglia confrontarsi in un campionato competitivo anche: Mbappè è pronto a diventare uno dei protagonisti del Calciomercato estivo, con il Real Madrid che è interessato molto alla punta della nazionale francese e del Paris Saint Germain.

Ci sarebbe però anche la Juventus sul giocatore, che dopo l'aumento di capitale da 300 milioni di euro, non avrebbe problemi ad investire circa 280 milioni di euro per l'attaccante. La valutazione di quest'ultimo è di circa 180 milioni di euro, a cui bisogna aggiungere un contratto da cinque anni a 20 milioni di euro a stagione. Di certo, il giocatore potrebbe arrivare alla Juventus solo in caso di addio di Cristiano Ronaldo: d'altronde sostenere l'ingaggio di due giocatori come il portoghese e la punta del PSG sarebbe davvero difficile per qualsiasi società calcistica.

Zidane e Hazard 'chiamano' Mbappé al Real Madrid

Nella conferenza stampa di presentazione del match Real Madrid-Paris Saint Germain, Zidane ha dichiarato di essere innamorato di Mbappé da molto tempo ma che non può aggiungere altro in merito al futuro professionale della punta francese. Altri complimenti per il nazionale di Deschamps sono arrivati da una delle stelle del Real Madrid, Hazard, che ha confermato come Mbappé sia destinato a diventare uno dei migliori e se non il migliore giocatore al mondo.

Inviti importanti da Madrid ed il giocatore di sicuro non sarà indifferente ai tanti apprezzamenti arrivati dal Real. Di certo l'interesse principale in questo momento per il Real Madrid è cercare di vincere l'importante match di Champions League contro il Paris Saint Germain, con le due società che si giocano il primo posto del girone. Attualmente il PSG è a 12 punti mentre il Real a 7, a due partite dalla fine del girone di qualificazione agli ottavi di finale.