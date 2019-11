Il Calciomercato resta uno degli argomenti più dibattuti dai media sportivi, sia in riferimento al calciomercato invernale, sia a quello estivo: la Juventus sarà sicuramente una delle società protagoniste e già a gennaio potrebbero esserci cessioni importanti per alleggerire la rosa. Per quanto riguarda gli acquisti invece, in estate potrebbe arrivare un importante investimento, come è già successo con Cristiano Ronaldo l'anno scorso e con De Ligt in estate.

Uno dei più chiacchierati resta il centrocampista francese Pogba, che vuole lasciare il Manchester United. La Juventus potrebbe decidere di investire sul centrocampista, ma resta però importante la concorrenza del Real Madrid. La società spagnola, per convincere il Manchester United, potrebbe inserire una contropartita tecnica apprezzata dalla società inglese: il centrocampista offensivo Gareth Bale.

Sfida di mercato Real-Juve per Pogba

In estate potrebbe delinearsi un'importante sfida di mercato fra Juventus e Real Madrid per il centrocampista francese Paul Pogba. Se da una parte la società spagnola potrebbe inserire nella trattativa Gareth Bale, dall'altra anche la Juventus ha delle contropartite che possono piacere al Manchester United. Mandzukic, Emre Can e Matuidi sono tutti giocatori apprezzati dalla società inglese, che dovrà necessariamente attingere a giocatori di esperienza già a gennaio per affiancare i tanti giovani presenti nella rosa inglese.

Già nel calciomercato invernale si parla di un possibile investimento da parte del Manchester United per Mandzukic, con la Juventus che lo valuta circa 10 milioni di euro, ma la società inglese non vorrebbe spendere più di 3-4 milioni di euro.

La valutazione di Paul Pogba

In estate il giocatore aveva già espresso la volontà di lasciare il Manchester United e le destinazioni probabili erano appunto Juventus e Real Madrid.

Di certo le difficoltà del Manchester United hanno ridimensionato le richieste della società inglese, che potrebbe cederlo anche a 120 milioni di euro. In estate invece la valutazione superava i 150 milioni di euro. Quest'ultimo rappresenta il profilo ideale per la mediana bianconera, bravo negli inserimenti e in grado di garantire qualità e quantità. Dalle cessioni di Emre Can e Mandzukic potrebbero arrivare importanti fondi per investire sul francese, anche se l'aumento di capitale da 300 milioni di euro ufficializzato dal presidente della Juventus Andrea Agnelli dovrebbe garantire un'importante disponibilità economica indipendentemente dalle cessioni.