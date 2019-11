Juventus ed Inter, oltre a sfidarsi sul campo (rispettivamente prima e seconda nella classifica di Serie A), potrebbero farlo anche sul Calciomercato: entrambi le società infatti hanno interessi comuni su alcuni giocatori, e ci aspettiamo un mercato estivo ricco di trattative e di investimenti da parte delle due società. Sia Marotta che Agnelli hanno confermato la volontà di far crescere ulteriormente le loro rispettive società e questo passa anche da acquisti importanti.

Si parla di diversi giocatori che potrebbero essere contesi: si va dal centrocampista offensivo della Fiorentina Federico Chiesa, vicino alla Juventus in estate, fino ad Eriksen, Kulusevski e Tonali. E proprio il giocatore della società toscana è quello più chiacchierato in chiave mercato nell'estate 2020, dopo la volontà del suo presidente Commisso di non cederlo ad agosto. Il giocatore ha una valutazione di circa 60 milioni di euro e l'Inter potrebbe essere facilitata in quanto il centrocampista offensivo avrebbe un ruolo centrale nel progetto dell'Inter, a differenza della Juventus che ha già tantissimi campioni in rosa.

Juventus, sfida all'Inter sul mercato: diversi i nomi, fra questi Chiesa

Oltre al giocatore della Fiorentina, altro centrocampista che interessa è Eriksen del Tottenham, in scadenza di contratto con la società inglese a giugno 2020 e che potrebbe quindi rappresentare un'opportunità di mercato per entrambi le società. Non manca però la concorrenza sul danese, con Barcellona e Real Madrid che potrebbe offrire un ricco contratto a gennaio al giocatore.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Inter

Altro conteso potrebbe essere la rivelazione della Serie A Kulusevski, un classe 2000 che sta giocando alla grande al Parma ma che è di proprietà dell'Atalanta. In 12 partite ha realizzato 2 gol ma stupisce soprattutto la sua duttilità, con D'Aversa che lo ha impiegato in più ruoli del settore avanzato. Infine, restando in tema 'millenials', da non sottovalutare la posizione di Tonali, che potrebbe giocare titolare nella nazionale italiana di Roberto Mancini contro la Bosnia e che rappresenta uno dei talenti principali del calcio italiano. La valutazione del centrocampista è intorno ai 30-40 milioni di euro ma è destinata ad incrementare durante la stagione.

Le trattative di gennaio

Abbiamo parlato di trattative possibili che difficilmente si svilupperanno a gennaio: nel calciomercato invernale l'Inter ha però l'esigenza di puntellare la rosa e piacciono per il centrocampo Florenzi (nella Roma gioca esterno ma potrebbe giocare anche come mezzala d'inserimento nel centrocampo a cinque) mentre per il settore avanzato potrebbe arrivare la punta del Chelsea Giroud, in scadenza di contratto a giugno 2020.