La Juventus è pronta a disputare l'importante match di Champions League contro la Lokomotiv Mosca che potrebbe regalare la qualificazione matematica agli ottavi della massima competizione europea, mentre domenica ci sarà il big match di Serie A contro il Milan prima della sosta del campionato. Nonostante quindi l'argomento principale resti il calcio giocato, arrivano importanti notizie su presunte trattative che potrebbero svilupparsi nel 2020, se non a gennaio, nel Calciomercato estivo.

Uno dei giocatori più chiacchierati è il centrocampista Bentancur, che sta trovando sempre più spazio da titolare nella nuova Juventus di Maurizio Sarri. Proprio questa crescita dell'uruguaiano non è passata inosservata ad alcune società europee, su tutte il Barcellona ed il Manchester City, che secondo la stampa inglese potrebbero presentare un'importante offerta per il centrocampista bianconero.

Possibile sfida fra Barca e Man City per Bentancur

Secondo la stampa inglese, il futuro di Bentancur alla Juventus non sembrerebbe così certo in virtù dell'interesse di due grandi società che sarebbero pronte a presentare un'importante offerta ai bianconeri. Barcellona e Manchester City avrebbero individuato nel centrocampista uruguaiano il rinforzo ideale per la loro mediana. Ciò che piace del nazionale sudamericano è la capacità di giocare nei diversi ruoli del centrocampo: ad inizio stagione Sarri ha sottolineato come Bentancur fosse considerato la riserva del regista Pjanic, ma la crescita del giocatore ha portato il tecnico toscano a schierarlo anche come mezzala, proprio come faceva lo scorso anno Massimiliano Allegri.

In estate il giocatore era già stato seguito da Barcellona e Manchester City, ma la Juventus ha voluto tenerlo anche perché una sua eventuale cessione non sarebbe stato un'affare dal punto di vista economico.

Bentancur e la clausola con il Boca Juniors

Come è noto, quando il centrocampista è arrivato alla Juventus, il Boca Juniors si è riservato il diritto di ricevere il 50% del prezzo della futura rivendita del centrocampista.

Considerando la valutazione che il giocatore aveva in estate (circa 50 milioni), una sua eventuale cessione non sarebbe stata vantaggiosa dal punto di vista economico, anche perché il centrocampista ancora non è esploso definitivamente. Inoltre, la fiducia nel giocatore è evidente non solo da parte di Sarri, ma anche da parte di tutta la dirigenza. Solo un'offerta importante potrebbe convincere la Juventus a valutare una sua eventuale cessione, ma attualmente Bentancur rappresenta un valore aggiunto di questa Juventus, che ambisce a vincere non solo Serie A e Coppa Italia, ma anche la Champions League.