Nelle ultime ore è arrivata un'ulteriore indiscrezione riguardante una possibile trattativa di mercato fra la società di Suning ed il Cagliari. Come è noto, infatti, Antonio Conte vuole un centrocampista d'inserimento e l'uruguaiano Nandez, acquistato in estate dalla società sarda per circa 20 milioni di dollari, potrebbe rappresentare un'ottima occasione di mercato già da gennaio. Con 12 presenze ed un gol è uno dei giocatori più impiegati dal tecnico del Cagliari Rolando Maran, ha saputo infatti adattarsi con facilità al campionato italiano.

Nonostante la giovane età, vanta già 31 presenze con la sua nazionale, esordendo all'età di 20 anni. Come scrive tra gli altri il sito fcinternews.it, l'Inter potrebbe giocare la carta Nainggolan per arrivare al centrocampista uruguaiano del Cagliari Nandez.

Inter, Nainggolan potrebbe entrare nella trattativa per Nandez

Il classe 1995 piace molto a Conte proprio per la sua abilità negli inserimenti, anche se attualmente ha una valutazione di circa 35-40 milioni di euro.

L'Inter potrebbe inserire il centrocampista belga come contropartita tecnica per diminuire l'offerta cash: attualmente Nainggolan pesa a bilancio per circa 17 milioni di euro, questo significa che una cessione al Cagliari alleggerirebbe anche i costi dell’Inter. La società di Suning dovrà necessariamente inserire un'offerta cash di almeno 20 milioni di euro, ma di certo avrebbe in squadra una valida alternativa agli attuali centrocampisti presenti in rosa.

Strana quindi la possibile evoluzione di mercato dell'ex Boca Juniors: acquistato in estate dal Cagliari come sostituto di Barella, potrebbe trasferirsi a gennaio a Milano proprio come riserva del nazionale italiano.

Le trattative di mercato interiste

Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli potrebbero attingere molto al mercato di gennaio per diversi motivi: i bianconeri ad esempio hanno bisogno di alleggerire la rosa, mentre le altre invece necessitano di rinforzi e quindi di acquistare.

Proprio l'Inter potrebbe investire su almeno un esterno, una mezzala ed una punta per dare importanti alternative ai titolari. Darmian, Florenzi, Matic, Petagna, De Paul, Giroud. Quest'ultimo si è laureato campione del mondo a Russia 2018 e ha il contratto in scadenza con il Chelsea a giugno 2020, arriverebbe quindi a prezzo vantaggioso, anche se ha un ingaggio pesante, circa sette milioni di euro.

L'Inter potrebbe offrirgli un contratto da un anno e mezzo, magari spalmando lo stipendio che attualmente percepisce al Chelsea. Il francese è pronto a lasciare la società inglese, anche perché è oramai una riserva e per poter essere convocato in nazionale deve necessariamente raccogliere più minutaggio con la società di appartenenza.