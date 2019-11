L'arrivo all'Inter di Marotta ha garantito alla società di Suning un rinforzo importante dal punto di vista dirigenziale: insieme a Paratici infatti l'attuale amministratore delegato dell'Inter ha portato a Torino tanti giocatori a parametro zero che hanno rappresentato delle figure importanti dei numerosi trofei vinti dai bianconeri. E proprio Marotta potrebbe essere importante anche nell'Inter per i parametri zero: secondo Sport Mediaset l'Inter sta lavorando su diversi giocatori in scadenza a giugno 2020.

Si parla molto della possibilità di un investimento su Giroud, punta del Chelsea, anche lui in scadenza a giugno del prossimo anno, ma che potrebbe arrivare già a gennaio per rinforzare il settore avanzato. In merito invece agli altri parametri zero sono diversi i nomi che interessano all'Inter, su tutti spiccano i nomi dei giocatori del Tottenham Vertonghen e Eriksen e Kurzawa del Paris Saint Germain.

Inter: Eriksen e Vertonghen a parametro zero sono delle possibilità interessanti

Secondo il noto sito sportivo l'Inter starebbe lavorando agli acquisti di Vertonghen e di Eriksen, entrambi in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno 2020. Il difensore belga rappresenterebbe un ottimo rinforzo in quanto rappresenterebbe un'alternativa come centrale di sinistra ai vari Skriniar e Bastoni. Per quanto riguarda Eriksen, il centrocampista danese è uno dei più chiacchierati sul mercato.

Piace infatti anche al Barcellona, al Real Madrid e alla Juventus: arriverebbe a zero ma non bisogna sottovalutare i costi di commissione per gli agenti ed il pesante stipendio di più anni che il danese pretenderà.

Altro giocatore seguito dall'Inter è il terzino sinistro Kurzawa, riserva al Paris Saint Germain di Bernat. Anche in questo caso potrebbe svilupparsi una sfida di mercato con la Juventus, che cerca un'alternativa valida ad Alex Sandro. Oltre che sui parametri zero però, l'Inter dovrebbe effettuare degli investimenti già a gennaio per rinforzare la rosa di Antonio Conte.

De Paul e Florenzi

Abbiamo detto di Giroud, che potrebbe anticipare l'arrivo a gennaio, ma è possibile un ulteriore investimento su un centrocampista: si parla molto di De Paul, capitano dell'Udinese, che però ha una valutazione di almeno 30-40 milioni di euro. Possibile anche un'offerta per il giocatore della Roma Florenzi, che nonostante abbia giocato titolare nell'ultimo match della Roma contro il Brescia non è considerato titolare da Fonseca.

Conte apprezza molto il giocatore in quanto potrebbe schierarlo sia da esterno destro del centrocampo a cinque che come mezzala d'inserimento. D'altronde il ruolo di inizio carriera di Florenzi è stato proprio quello di centrocampista abile negli inserimenti.