Non si fermano le indiscrezioni sul futuro di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse portoghese che ogni giorno è al centro dei riflettori. Stando a quanto riporta la stampa britannica, infatti, non sarebbe da escludere che il calciatore lusitano decida di tornare al Manchester United al termine della stagione in corso. L'addio alla Juventus viene considerato possibile dal noto quotidiano britannico "The Sun" in quando Cristiano Ronaldo non avrebbe digerito le due sostituzioni decise da Maurizio Sarri contro il Lokomotiv Mosca ed il Milan.

Tutto questo non ha fatto altro che alimentare le voci sul suo futuro. Per il campione portoghese si è parlato di destinazioni esotiche, come la Major League Soccer (secondo alcuni potrebbe diventare l'erede di Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy) o la Cina, ma anche di Paris Saint Germain, dove diventerebbe la stella (anche mediatica). Tra le ipotesi sul suo futuro è stata fatta anche quella di un ritorno al Manchester United, il club in cui Cristiano Ronaldo è letteralmente esploso, sotto la gestione di Sir Alex Ferguson.

Mercato Juventus, voci su un possibile ritorno di Ronaldo al Manchester United

Stando a quanto riporta la stampa britannica, Cristiano Ronaldo non avrebbe un buon rapporto con il tecnico bianconero Maurizio Sarri, mentre quello con Sir Alex Ferguson (uomo ancora molto influente in casa United) è ottimo. Anche il feeling con i fans dei Red Devils (che non lo hanno mai dimenticato) potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del campione portoghese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il valore di un calciatore come Cristiano Ronaldo è indiscutibile, anche a livello di marketing, come dimostrano le crescite economiche della Juventus, ma il ritorno della superstar portoghese al Manchester United potrebbe riportare i Red Devils allo stesso livello di Manchester City e Liverpool, i due club che stanno letteralmente dominando la Premier League inglese ormai da alcuni anni. Senza contare anche il fatto che il Chelsea è stato rilanciato da Frankie Lampard e che il Tottenham sta provando a ripartire con un tecnico blasonato come José Mourinho.

Cristiano Ronaldo potrebbe dunque rivelarsi l'uomo giusto per trascinare il Manchester United alla vittoria di un titolo che manca ormai da molti anni.

Per Cristiano Ronaldo, comunque, si è parlato anche di un eventuale ritorno "romantico" allo Sporting Lisbona, che è stato il suo primo club professionistico. Fu proprio dopo un'amichevole tra la squadra lusitana e il Manchester United che Sir Alex Ferguson decise di convincere la dirigenza dei Red Devils ad acquistarlo.