Il Calciomercato della Juventus si lega a doppio filo con quello del Paris Saint Germain. Il direttore sportivo dei parigini Leonardo ha da sempre un occhio di riguardo per la serie A e starebbe tentando di portare in Francia una folta colonia di giocatori italiani o provenienti dal nostro campionato. Tutti sono in orbita Juve oppure sono già giocatori bianconeri con il futuro però incerto.

Sull'asse Torino-Parigi, quindi, tra gennaio e giugno potrebbero essere intavolate molte trattative.

Alcune reali ed altre che al momento appaiono più che altro suggestioni. Da più parti si vocifera dell’interessamento dei Campioni d’Italia per Mbappè, come possibile sostituto di Cristiano Ronaldo, nel caso in cui il portoghese lasciasse Torino. E poi c’è il capitolo Neymar accostato ai bianconeri fin dall’estate scorsa.

Calciomercato Juventus: concorrenza del PSG per Zaniolo e Chiesa

Al di là dei sogni al momento sembrano molto più reali per il calciomercato della Juventus le trattative per Zaniolo e Chiesa.

I due nomi circolano da mesi e sono tenuti in grande considerazione dai dirigenti della Vecchia Signora. Sono giovani, italiani e hanno talento da vendere. Per questo sono in cima alla lista dei desideri del club piemontese, ma in molti stanno seguendo le evoluzioni delle situazioni delle due stelle di Roma e Fiorentina. Il Paris Saint Germain per esempio sarebbe sulle tracce di Zaniolo per sostituire Draxler e Paredes, entrambi in uscita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Fino a gennaio il centrocampista resterà alla Roma poi bisognerà vedere quali saranno le offerte che arriveranno sul tavolo giallorosso. PSG e Juve nelle ultime ore sarebbero state affiancate nella corsa anche dal Manchester United.

I parigini nelle ultime ore si sarebbero fiondati anche su Federico Chiesa. Secondo 'La Repubblica' i dirigenti dei Campioni di Francia avrebbero già incontrato Enrico Chiesa, papà e agente del ragazzo per capire quali sarebbero le richieste del giocatore.

Un sondaggio che se fosse andato a buon fine potrebbe fare da preambolo ad una vera e propria offerta alla Fiorentina. Tutto fatto? Ovviamente no, perché la Juventus, e anche l’Inter, corteggiano l’esterno ormai da più di un anno. I bianconeri la scorsa estate sembravano aver trovato l’accordo sia con Chiesa che con la Fiorentina, poi il cambio di società ha bloccato tutto, ma non è escluso che il discorso si possa riaprire, anche in questo caso però a giugno.

Emre Can e De Sciglio nel mirino del PSG, la Juventus aspetta le offerte

Per gennaio Juventus e PSG sarebbero invece pronte a guardarsi direttamente negli occhi per due giocatori. Il primo è Emre Can corteggiato fin dalla scorsa estate e per cui i transalpini vorrebbero fare un nuovo tentativo alla riapertura delle trattative. Attenzione, però, perché per il tedesco restano in corsa anche il Borussia Dortmund e il Manchester United.

Le possibilità che il centrocampista lasci l’Italia a gennaio sono decisamente alte, anche ieri Sarri gli ha preferito Bentancur come sostituto dell’acciaccato Matuidi e dall’altra parte del centrocampo a rombo sembra inamovibile Khedira. Così Emre Can scivola sempre più in basso nelle gerarchie.

L’altro obiettivo del Paris Saint Germain per il mercato di gennaio è De Sciglio. Il laterale difensivo della Juve ormai da settimane viene monitorato da Leonardo che ha bisogno di un terzino visto che Meunier va in scadenza a giugno e Kurzawa non rientra nei piani di Tuchel.

Prima di cedere De Sciglio, Paratici deve però trovare un sostituto perché in rosa in quel ruolo resterebbero solo Danilo e Alex Sandro oltre all’adattato Cuadrado. Il preferito di Sarri è Emerson Palmieri e qualche ammiccamento con il Chelsea già c’è stato. Se l’italo brasiliano dovesse arrivare a Torino potrebbe esserci il via libera per De Sciglio in Francia. Il calciomercato della Juventus e quello del PSG sono dunque pronti a incrociarsi, le battaglie più dure saranno quelle per Zaniolo e Chiesa.