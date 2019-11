La Juventus ha ottenuto una vittoria davvero molto pesante in casa dell'Atalanta, dal momento che il club nerazzurro ha messo in difficoltà la truppa di Maurizio Sarri per almeno settanta minuti. Mentre la squadra continua a guidare la classifica della Serie A con un solo punto di vantaggio sull'Inter, a tenere banco è anche il Calciomercato ed uno dei nomi frequentemente accostati alla Vecchia Signora resta Paul Pogba, fortissimo centrocampista del Manchester United ed ex bianconero.

Il calciatore francese viene ritenuto l'elemento ideale per rinforzare il centrocampo bianconero che è stato in grande difficoltà contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Khedira è parso appannato, mentre Pjanic è stato sempre fuori dalla partita, toccando pochissimi palloni. La Juventus potrebbe decidere di offrire uno scambio al Manchester United, mettendo sul piatto alcune contropartite tecniche gradite al club britannico.

Una di queste potrebbe essere Emre Can che è entrato a partita in corso contro l'Atalanta. Il centrocampista tedesco, però, si è spesso lamentato dello scarso minutaggio concessogli da Maurizio Sarri e sarebbe disposto a lasciare il club bianconero già nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Il possibile piano per arrivare a Pogba

La Juventus continuerebbe dunque a seguire con grande attenzione la situazione relativa a Paul Pogba del Manchester United.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il calciatore transalpino è al momento infortunato, ma resterebbe il primo obiettivo di Fabio Paratici per rinforzare il reparto mediano. Oltre ad Emre Can (che sarebbe un giocatore molto gradito alla dirigenza del Manchester United), un'altra possibile contropartita è Mario Mandzukic che al momento si trova fuori rosa, non rientrando nei piani del tecnico bianconero Maurzio Sarri. Nelle ultime ore, comunque, è spuntato anche il nome di un'altra possibile contropartita tecnica, quello di Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, arrivato alla Juventus a costo zero proprio come Emre Can, non si è ancora ambientato a Torino e ha collezionato davvero pochissimi minuti. Rabiot non è stato neanche convocato per il match contro l'Atalanta e avrebbe già manifestato dei segnali di malcontento. La madre-agente si sarebbe già messa all'opera per cercare altre squadre, ma il Manchester United, al momento, sembra una possibilità concreta.

Per quanto riguarda il centrocampo, comunque, la Juventus ha messo nel mirino anche Ivan Rakitic, forte calciatore croato in uscita dal Barcellona.