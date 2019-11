Cristiano Ronaldo continua ad essere uno dei giocatori più chiacchierati del momento. Il campione portoghese non prenderà parte alla gara che la Juventus disputerà contro l'Atalanta, a causa di un problema al ginocchio, che lo starebbe tormentando da un po' di tempo. In ogni caso, continuano a circolare insistentemente le voci sul possibile addio del fenomeno portoghese alla Juventus al termine della stagione.

Le polemiche dopo le sostituzioni subite contro il Lokomotiv Mosca e contro il Milan hanno messo ulteriore carne al fuoco, tanto che per una parte della stampa spagnola Ronaldo non si troverebbe più bene a Torino. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Don Balon, ci sarebbero numerose squadre interessate alle prestazioni del campione lusitano. Una di queste sarebbe il Paris Saint Germain.

Il club portoghese sarebbe disposto ad approfittare di questo momento di presunta infelicità di Cristiano Ronaldo per sferrare l'attacco decisivo nella prossima sessione di Calciomercato estivo.

Mercato Juventus, possibile assalto del Paris Saint Germain per Ronaldo in estate

Sempre stando a quanto riporta il quotidiano Don Balon, il Paris Saint Germain sarebbe disposto a mettere sul piatto almeno 100 milioni di euro per il cartellino di Cristiano Ronaldo, mentre l'ingaggio ammonterebbe a circa 45 milioni di euro a stagione.

Il fenomeno lusitano diventerebbe così il giocatore più pagato al mondo. La dirigenza del club transalpino potrebbe perdere uno tra Neymar e Kylian Mbappé e per un'eventuale sostituzione potrebbe decidere di puntare tutto su Cristiano Ronaldo. Secondo Don Balon, comunque, il Paris Saint Germain dovrebbe affrontare la concorrenza del Manchester United, club che sarebbe fortemente interessato al giocatore portoghese.

Per Ronaldo si tratterebbe di un ritorno molto significativo, in quanto proprio a Manchester, sotto la gestione di Sir Alex Ferguson, è esploso come uno dei migliori calciatori al mondo. In Gran Bretagna, inoltre, Ronaldo ha vinto la sua prima Champions League. Tale ipotesi, comunque, non sembra essere particolarmente calda, dal momento che il Manchester United non sta attraversando un buon periodo a livello di risultati.

Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane. Intanto, la Juventus sta lavorando con grande assiduità per la prossima sessione di calciomercato invernale. Il club bianconero potrebbe decidere di acquistare un terzino, specialmente dopo l'infortunio subito da Alex Sandro. Uno dei nomi più caldi è quello di Emerson Palmieri, giocatore molto gradito al tecnico Maurizio Sarri.