Le ultime indiscrezioni che arrivano soprattutto dalla Spagna confermano come possa essere concreta la possibilità di un addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus già dall'estate 2020. Arriva però una smentita dalla stampa italiana, in particolar modo da Tuttosport, che parla di un portoghese molto attivo non solo sul campo ma anche come potenziale dirigente. Arriva una clamorosa voce di mercato che confermerebbe come Cristiano Ronaldo sia molto ascoltato dal presidente della Juventus Andrea Agnelli e gli avrebbe suggerito un nome da acquistare per la prossima stagione.

Paul Pogba per il portoghese sarebbe l'acquisto ideale per il centrocampo bianconero in grado di garantire quantità e qualità alla mediana della Juventus che ha bisogno soprattutto di giocatori abili negli inserimenti, proprio come il nazionale francese. La Juventus però dovrà battere la concorrenza del Real Madrid.

Juventus, Cristiano Ronaldo avrebbe suggerito l'acquisto di Pogba

Secondo Tuttosport Cristiano Ronaldo avrebbe fatto il nome di Pogba ad Agnelli per il centrocampo della Juventus.

Come è noto il nazionale francese apprezzerebbe un ritorno in bianconero ma anche il Real Madrid sarebbe interessato al nazionale francese. La stagione non di certo ideale del Manchester United ha in qualche modo diminuito la valutazione del francese, che potrebbe essere acquistato anche per una somma di circa 120 milioni di euro (rispetto ai 150 milioni richiesti in estate). Inoltre i bianconeri potrebbero inserire delle contropartite tecniche apprezzate dalla società inglese: Mandzukic, Matuidi, Emre Can sono solo alcuni dei giocatori sui quali il Manchester United vorrebbe investire per incrementare il livello qualitativo della rosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

La stagione di Pogba al Manchester United

Già in estate il centrocampista francese aveva chiesto al suo agente sportivo Raiola di avere la possibilità di trasferirsi dal Manchester United, ma evidentemente le notevoli richieste sul prezzo da parte della società inglese hanno portato le società interessate ad evitare l'investimento sul nazionale francese. In questa stagione, complice anche i risultati non ideali raccolti fin qui dalla squadra allenata dal tecnico Solskjaer (il Manchester United è nona a 17 punti, a 20 dal Liverpool prima in classifica), il centrocampista non sta di certo brillando.

La scelta societaria di affidarsi ai giovani non sta ripagando (come invece sta succedendo al Chelsea di Lampard) ed è probabile quindi che Pogba possa essere sacrificato per affidarsi a giocatori di esperienza. I nomi prima menzionati potrebbero essere una possibilità ma non l'unica per un Manchester United che potrebbe essere rivoluzionato la prossima stagione. Si parla anche di Allegri come possibile nuovo tecnico della società inglese.