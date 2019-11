Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', i campioni d'Italia della Juventus sarebbero pronti a fare un altro tentativo per acquistare il centrocampista francese Paul Pogba del Manchester United. Il campione del mondo di Russia 2018 è stato oggetto di voci di mercato che lo volevano lontano da Manchester nella finestra di trasferimento estiva, quando ha ammesso pubblicamente di essere in cerca di una nuova sfida, anche se in bianconero sarebbe a tutti gli effetti un ritorno.

La Juve ha mostrato interesse per l'acquisto di Pogba anche in estate, ma non ha potuto soddisfare la valutazione dello United di oltre 150 milioni di euro per il giocatore. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza del club torinese starebbe ancora una volta cercando di acquistare il 26enne e avrebbe pensato di coinvolgere il centrocampista Emre Can e l'attaccante Mario Mandzukic nell'accordo.

Sia Can che Mandzukic sembrano pronti a lasciare la Vecchia Signora nella finestra di trasferimento di gennaio ed è stato segnalato di recente che i Red Devils sarebbero interessati ad entrambi. L'operazione Pogba consentirebbe a Maurizio Sarri di avere una batteria di centrocampisti in grado di competere con le migliori squadre d'Europa ed anche di consolidare il gruppo francese già rappresentato da Matuidi e Rabiot. Su Pogba c'è sempre da fare i conti con la concorrenza del Real Madrid, con il club madrileno che potrebbe sferrare l'assalto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Centrocampo Juventus, occhi vigili sulla situazione di Rakitic

Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche da Fox Sport, Rakitic sembra proprio destinato a lasciare il Barcellona ed avrebbe espresso la sua preferenza verso la Juventus. Ma affinché il trasferimento si concretizzi, ci sono diverse condizioni: prima di tutto, ci dovrà essere una grande cessione a centrocampo, o addirittura due, poichè la partenza di un singolo giocatore potrebbe non risolvere i problemi di abbondanza per la lista Champions.

Ed è complicato immaginare Rakitic alla Juve, ma lasciato fuori dalla lista per la fase decisiva del massimo trofeo continentale. Se verranno effettuati dei trasferimenti importanti, i contatti con l'entourage di Rakitic verranno ripresi. Di Can abbiamo già detto, ma anche Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi avrebbero parecchio mercato. C'è anche un interesse da parte del Barcellona per Bentancur, ai catalani piace moltissimo, ma almeno per ora non è considerato sacrificabile dalla dirigenza bianconera.

Questo è il motivo per cui la volontà di Rakitic non è abbastanza per far si che il trasferimento alla Juventus si concretizzi.