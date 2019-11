Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Federico Chiesa, talentuoso esterno offensivo che milita nella Fiorentina. Il giovane calciatore di proprietà del club viola è rimasto in panchina nella gara contro il Verona e le parole di Montella, intervistato nel dopo-gara, hanno fatto scoppiare un vero e proprio caso. L'allenatore viola ha infatti dichiarato: "Federico non era in grado di giocare né fisicamente, né mentalmente.

Quando starà bene, se starà bene, giocherà". Con la maglia della Nazionale italiana il giocatore viola aveva giocato, e anche bene, e non aveva palesato dei problemi fisici. Chiesa non sembra avere dei buoni rapporti con la dirigenza viola tanto che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe rotto con i vertici del club. L'estate scorsa Chiesa aveva trovato un accordo con la Juventus, ma il nuovo patron Rocco Commisso bloccò la cessione, volendo fare del giovane esterno il simbolo del club viola.

La decisione del presidente non è mai stata commentata pubblicamente da Chiesa, il quale sembra nascondere un malumore che sta condizionando anche le sue relazioni con i tifosi della Fiorentina.

Mercato Juventus, Chiesa potrebbe essere il prossimo colpo

Il procuratore Furio Valcareggi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva della situazione del giovane talento italiano: "Ritengo che il problema maggiore per la Fiorentina sia Federico Chiesa.

Non ha intenzione di rimanere a Firenze, aveva già un accordo con la Juventus. La nuova proprietà ha fatto una prodezza a farlo rimanere, ma doveva essere venduto subito. Penso che a Verona ci sia stata la rottura finale; Comisso ha utilizzato la forza contrattuale, ma Chiesa non è stato felice. Molti fanno finta di non saperlo, ma siamo alla rottura ufficiale. Se stai male, non vai in panchina; a Verona Chiesa ha deciso di non entrare".

Sul calciatore della Fiorentina è fortissimo l'interesse della Juventus, che lo ha già trattato nella scorsa sessione di calciomercato estivo. Su Federico Chiesa però c'è anche l'Inter, che proverà ad approfittare di questa situazione per averlo a gennaio. Antonio Conte infatti ha chiesto esplicitamente rinforzi ai vertici del club nerazzurro per l'inverno, dal momento che la rosa dell'Inter non è ampia come quella della Juventus.

Non bisogna poi dimenticare che anche il Paris Saint Germain ha messo gli occhi sul giocatore e anche alcuni top club della Premier League sarebbero disposti a mettere sul piatto una cospicua offerta alla Fiorentina.