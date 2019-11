L'assemblea degli azionisti della Juventus di fine ottobre ha confermato come la società bianconera sia pronta ad investire in maniera importante nel mercato, 300 milioni di euro di aumento di capitale dovrebbero infatti essere utilizzati sia per le trattative che per l'implementazione di nuove infrastrutture. Uno degli agenti sportivi da sempre vicino alla Juventus è Mino Raiola, che sin dai tempi del trasferimento di Nedved a Torino avevo iniziato ad instaurare un buon rapporto con la società bianconera.

Rapporto consolidatosi con il tempo con la trattativa Pogba, che arrivò giovanissimo alla Juventus dal Manchester United, e con quella riguardante De Ligt, arrivato quest'estate dall'Ajax per 75 milioni di euro. E potrebbe non finire qui: nel prossimo calciomercato estivo l'agente sportivo potrebbe infatti portare a Torino altri suoi giocatori, un possibile e clamoroso ritorno ed un giovanissimo che sta dimostrando tutte le sue qualità in Champions League: stiamo parlando rispettivamente del centrocampista Pogba e la punta Haaland.

Juventus, Raiola potrebbe favorire l'arrivo a Torino di Pogba e Haaland

Dopo l'arrivo nella scorsa stagione di Cristiano Ronaldo e quello di quest'estate di De Ligt, ci attendiamo nuovi importanti investimenti da parte della Juventus e come conferma il sito ilbianconero.com, l'agente sportivo Raiola potrebbe favorire l'arrivo in bianconero di Pogba e Haaland. Il primo come è noto è oramai scontento nel Manchester United e già in estate sarebbe voluto andare via per una nuova esperienza professionale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Le richieste (circa 150 milioni di euro) della società inglese hanno evidentemente rallentato le possibili trattative ma attualmente il francese potrebbe essere acquistato a prezzo più vantaggioso. Riguardo ad Haaland, due anni fa era stato vicino alla Juventus per circa 4 milioni di euro, ma poi non se ne fece niente perché il progetto tecnico promosso dai bianconeri al giocatore non aveva soddisfatto il norvegese e suo padre.

Successivamente la punta ha poi deciso di trasferirsi al Salisburgo, una scelta che si sta rivelando giusta considerato l'impatto del giocatore non solo nel campionato austriaco ma anche in Champions League. Di certo, la valutazione attuale di Haaland è notevole, si parla di circa 100 milioni di euro, con il Salisburgo che spera possa svilupparsi un'asta di mercato nel Calciomercato estivo.

Si discute in questi giorni anche del futuro di Ibrahimovic, che a dicembre andrà in scadenza di contratto con il Los Angeles Galaxy.

Novità video - Taison come Balotelli: reagisce a cori razzisti e piange Clicca per vedere

Come riporta ilbianconero.com, l'agente Raiola potrebbe favorire l'arrivo della punta svedese al Milan.