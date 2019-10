La Juventus già starebbe pensando al futuro prossimo e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori più in forma del momento. Si sta parlando di Son, fortissimo esterno offensivo che milita nelle fila del Tottenham. Il coreano è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione, tanto che la dirigenza bianconera avrebbe deciso di mandare emissari per assistere alla gara tra il Liverpool e il Tottenham, una partita che ha messo in vetrina elementi di grande valore.

Son piace moltissimo alla Juventus, sia perché è dotato di un talento cristallino, sia perché l'operazione di mercato garantirebbe una straordinaria apertura ai mercati asiatici. Son è infatti un giocatore estremamente popolare in Asia, dunque per la Juventus si tratterebbe anche di un'operazione di marketing. L'eventuale arrivo del coreano a Torino garantirebbe grandi vantaggi per un mercato che è in costante crescita in questo momento.

Non bisogna dimenticare, infatti, che la Juventus vuole puntare fortemente sull'Asia, come dimostra il fatto che abbia aperto un ufficio strategico a Hong-Kong. Ma ecco nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile acquisto del coreano Son a gennaio

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, la Juventus vorrebbe puntare su Son per il futuro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il giocatore asiatico è duttile, veloce, sicuramente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo per caratteristiche tecniche. Son ha un contratto con il Tottenham fino al 2023, ma la Juventus ha le possibilità economiche per convincere sia il club inglese che il giocatore. Il club bianconero potrebbe mettere sul piatto un'offerta molto alta già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Con il coreano, Sarri conterebbe su un attacco atomico e potrebbe convincere Cristiano Ronaldo a giocare da prima punta.

Le scorribande del campione coreano, infatti, garantirebbero una valanga di assist al portoghese. Un altro giocatore del Tottenham nel mirino della Juve sarebbe Christian Eriksen. La Juventus lo avrebbe messo da tempo nel mirino, dal momento che il suo contratto scadrà a giugno del 2020, dunque potrebbe arrivare a parametro zero la prossima estate. La Juventus, però, dovrà fare attenzione al Real Madrid.

La dirigenza del club spagnolo, infatti, stima moltissimo il centrocampista danese e sarebbe pronta a mettere sul piatto un lauto ingaggio. La Juventus rifletterà sul da farsi, anche per il fatto che potrebbe arrivare a Paul Pogba nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il centrocampista francese ha sempre aperto alla possibilità di tornare a Torino, ambiente che non ha certo dimenticato.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nei prossimi giorni.