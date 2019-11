Mancano ancora quasi due mesi alla riapertura del Calciomercato invernale, ma la Juventus è già molto attiva: il club bianconero potrebbe intervenire con un importante acquisto per rinforzare le fasce laterali. Al momento Cuadrado e Danilo garantiscono la copertura della fascia destra, ma a sinistra ci sarebbe solo Alex Sandro in quanto De Sciglio finora non ha avuto continuità a causa dei numerosi problemi fisici.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Juventus avrebbe messo nel mirino Achraf Hakimi: il terzino del Borussia Dormtund è stato uno decisivo nella vittoria contro l'Inter in Champions Leauge, dal momento che ha segnato il terzo gol dei tedeschi. Il calciatore di nazionalità marocchina è un classe 1998 e viene considerato dagli esperti uno dei migliori giovani del panorama calcistico mondiale.

Bisogna però ricordare che Hakimi è di proprietà del Real Madrid, dunque la Juventus dovrebbe trattare con il club spagnolo per cercare di garantirsi il suo cartellino. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, nel mirino Hakimi e Kulusevski

Secondo quanto riportano le ultime notizie di mercato, la dirigenza della Juventus sarebbe stata letteralmente impressionata dal giocatore marocchino durante la sfida tra Borussia Dortmund ed Inter.

Hakimi è stato infatti il migliore in campo, con le sue sgroppate sulla fascia e soprattutto con la rete decisiva. La Juventus potrebbe presentare un'offerta consistente al Real Madrid (che come detto detiene il cartellino del terzino africano) già nella prossima sessione di calciomercato invernale. Hakimi, comunque, non è l'unico giocatore nel mirino della Juventus per rinforzare le fasce.

Come scrive il noto portale "Calciomercato.com", infatti, la dirigenza bianconera sta monitorando con grande attenzione anche Dejan Kulusevski, centrocampista svedese classe 2000.

Quest'ultimo ha disputato un'ottima prima parte di stagione, mettendo in mostra le sue grandissime qualità nell'assist decisivo. L'Atalanta, club proprietario del cartellino di Kulusevski, avrebbe già fissato il suo prezzo, ma le prestazioni dello svedese potrebbero farlo lievitare. Intanto, arrivano importanti indiscrezioni anche per quanto riguarda il calciomercato in uscita: Mario Mandzukic (che è fuori squadra) non sarebbe più tra gli obiettivi di mercato del Milan.

Come scrive il "Corriere della Sera", il club rossonero avrebbe rinunciato all'acquisto del giocatore, preferendo puntare su altri profili. Per il centravanti croato, quindi, potrebbe profilarsi un ritorno al Bayern Monaco.