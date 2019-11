La Juventus è sempre al lavoro sul Calciomercato. L'esigenza principale, almeno nel calciomercato invernale, è quella di cedere alcuni esuberi della rosa. Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca sono solo alcuni dei nomi che potrebbero lasciare Torino, alcuni in prestito altri in via definitiva. Oltre alle cessioni, la dirigenza bianconera studia i possibili acquisti soprattutto per il calciomercato estivo, con l'idea di affidarsi a giocatori giovani ma già affermati, che abbiano ancora ampi margini di miglioramento a livello tecnico.

Uno dei più apprezzati è sicuramente il centrocampista offensivo del Bayer Leverkusen Havertz, già ammirato dai bianconeri nel match di Champions League della seconda giornata del girone. Nella partita della massima competizione europea che si giocherà l'11 dicembre proprio nello stadio del Leverkusen, Paratici lo studierà ulteriormente. Il tedesco, secondo Calciomercato.com, sarebbe una richiesta esplicita di Maurizio Sarri. Fra l'altro nella conferenza stampa di presentazione della partita Juventus-Bayer Leverkusen il tecnico toscano aveva già esaltato le doti tecniche del nazionale tedesco.

Juventus, Sarri lavora ad una Juventus 4-3-1-2

Maurizio Sarri starebbe lavorando ad una Juventus con il 4-3-1-2, con il centrocampista offensivo centrale che avrebbe molta libertà e potrebbe quindi piazzarsi su tutta la trequarti offensiva. Il giocatore del Bayer Leverkusen rappresenta un profilo ideale per il gioco del tecnico toscano. La valutazione del tedesco è attualmente di circa 100 milioni di euro, ma potrebbe incrementare soprattutto se continuerà a dimostrare le sue qualità con il Bayer Leverkusen e con la nazionale della Germania.

La Juventus dovrà fare però i conti con la concorrenza: Barcellona, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain ed Atletico Madrid sono tutte interessate al tedesco e potrebbero presentare un'offerta in estate al Bayer Leverkusen.

Il mercato della Juventus

Se quindi Havertz resta un profilo soprattutto per il calciomercato estivo, a gennaio invece i bianconeri dovranno necessariamente pensare ad alleggerire la rosa e allo stesso tempo cercare di trovare un'occasione di mercato in grado di incrementare il livello qualitativo della rosa bianconera.

Si fa il nome di Rakitic per il centrocampo e di Boateng per la difesa, qualora uno fra Rugani e Demiral dovesse lasciare Torino.

Per quanto riguarda i possibili acquisti in estate, oltre che su Havertz la Juventus starebbe lavorando su alcuni parametri zero: piacciono Meunier del Paris Saint-Germain, Eriksen del Tottenham e Willian del Chelsea, tutti a scadenza di contratto a giugno 2020.