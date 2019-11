L'attaccante 33enne Mario Mandzukic, che non ha fatto una sola presenza per la Juventus in questa stagione, continua ad essere accostato ad un trasferimento al Manchester United nella finestra di mercato invernale. Il Borussia Dortmund e il Siviglia hanno anche palesato un interesse per il nazionale croato che si starebbe preparando a lasciare i campioni italiani all'inizio del 2020. Tuttavia, secondo 'Calciomercato.com', Mandzukic è alla disperata ricerca di un ritorno al Bayern Monaco, dove ha trascorso due stagioni prima di trasferirsi all'Atletico Madrid nell'estate del 2014.

Il finalista della Coppa del Mondo 2018 ha realizzato 48 gol in 88 partite per i giganti tedeschi, vincendo due titoli della Bundesliga e la Champions League durante il suo periodo all'Allianz Arena. Secondo quanto riferito, la Juventus ha informato le parti interessate che Mandzukic può lasciare il club italiano durante il mercato di gennaio.

Calciomercato Juve, ci sarebbe ancora l'interesse per Isco

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', i dirigenti della Juventus sono ancora interessati ad acquistare il centrocampista spagnolo Isco del Real Madrid.

Il nazionale spagnolo sembra pronto a lasciare i Los Blancos nella finestra di mercato di gennaio dopo non essere riuscito ad imporsi nell'undici titolare di Zinedine Zidane. Secondo l'ultimo sviluppo, il club torinese, che in passato era stato diverse volte accostato al versatile centrocampista, è ancora interessato all'ex giocatore del Malaga e probabilmente farà una mossa per lui a gennaio. Tuttavia, sarà interessante vedere se la Juventus sarà in grado di soddisfare la valutazione del Real di 70 milioni di euro per il giocatore.

Isco è arrivato al Real Madrid nell'estate del 2013 per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Da allora, il 27enne col Real Madrid è stato protagonista in 189 partite di campionato, segnando 35 gol.

Occhi su Meunier del Paris Saint Germain, i francesi vogliono De Sciglio

Secondo quanto riportato da 'tuttomercatoweb.com' il difensore bianconero preferirebbe restare a Torino, ma da Parigi insistono.

Il Paris Saint Germain torna a chiedere De Sciglio offrendo Meunier. Il terzino belga è nel mirino della Juventus, che avrebbe la possibilità di acquistarlo a parametro zero la prossima estate, quando scadrà il contratto col Paris Saint Germain. Su di lui, però, c'è la concorrenza di diversi club stranieri e la possibilità di averlo in rosa già nel mercato di gennaio potrebbe allettare la dirigenza bianconera.

Resterà da capire se Maurizio Sarri voglia privarsi di un difensore versatile come Mattia De Sciglio, proprio ora che l'ex Milan è rientrato dall'infortunio.