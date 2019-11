Le ultime notizie sul calciomercato della Juventus si concentrano su Kylian Mbappé. Sarebbe infatti l'asso francese il principale sogno di mercato della dirigenza bianconera. Dopo i colpi Cristiano Ronaldo e De Ligt, a Torino potrebbe arrivare un altro top player di livello mondiale, già campione del mondo a soli vent'anni con la maglia della Nazionale francese. Il patron Andrea Agnelli ha annunciato un aumento di capitale di circa 300 milioni di euro, soldi che potrebbero essere investiti proprio per l'acquisto di Kylian Mbappé.

Agnelli ha da tempo espresso la volontà di acquistare un nuovo Cristiano Ronaldo che abbia meno di 25 anni e il profilo dell'attaccante francese sembra veramente perfetto. L'affare Mbappé non sarebbe sa considerarsi impossibile per le casse bianconere, anche se economicamente sarebbe non poco complesso. La cifra complessiva infatti si aggirerebbe sui 380 milioni di euro, che comprenderebbero il costo del cartellino del giocatore (valutato dal Paris Saint Germain circa 180 milioni di euro) e l'ingaggio da 20 milioni moltiplicato per cinque stagioni. Al termine degli eventuali cinque anni, il campione francese potrebbe essere rivenduto a una cifra superiore, permettendo quindi una plusvalenza.

Mercato Juventus, colpo Mbappé non impossibile

Ci sarebbero però da considerare alcune difficoltà, come riporta il noto quotidiano sportivo torinese Tuttosport. Il Paris Saint Germain infatti starebbe lavorando per il rinnovo del contratto del giocatore francese e il ricchissimo emiro qatariota Nasser Al-Khelaifi non ha bisogno di fare cassa, considerando il suo enorme patrimonio familiare. La Juventus inoltre dovrebbe superare la concorrenza di alcuni top club del panorama calcistico continentale, come per esempio il Real Madrid, che segue da tantissimo tempo il campione francese.

Florentino Perez infatti sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra di ben 300 milioni di euro per strappare il cartellino di Mbappé al Paris Saint Germain. Stando alle ultime indiscrezioni comunque non ci sarebbe solo il campione francese nel mirino della Juventus. La dirigenza bianconera infatti starebbe monitorando alcuni profili di caratura internazionale, come Harry Kane del Tottenham e Salah del Liverpool entrambi valutati circa 200 milioni di euro.

Attenzione anche al nome di Erling Haaland, attaccante norvegese protagonista di una prima parte di stagione davvero superlativa. Sono circolati anche i nomi Sancho del Borussia Dortmund e di Ansu Fati del Barcellona.