A fare notizia è sempre lui: Cristiano Ronaldo. Dopo le polemiche relative alla sostituzione arrivata contro il Milan, i media hanno spesso parlato di un possibile addio del campione portoghese alla Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano sportivo spagnolo Don Balòn, che da tempo segue le vicende relative a Cristiano Ronaldo, il fenomeno lusitano potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione in corso.

Su di lui ci sarebbero due squadre: il Paris Saint Germain e il Manchester United. Il club francese infatti potrebbe perdere uno tra Kylian Mbappé e Neymar (peraltro entrambi seguiti con grande attenzione dalla Juventus). Con i soldi della cessione di uno dei due campioni, la dirigenza francese potrebbe decidere di puntare tutto su Cristiano Ronaldo, giocatore molto amato anche in Francia. Ma per Don Balòn non sarebbe da scartare neanche la pista che porta in Gran Bretagna.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus prima del termine del suo contratto. Dopo le sostituzioni di Maurizio Sarri, arrivate contro il Lokomotiv Mosca e contro il Milan, sono circolate varie voci sul futuro del campione lusitano. Non sarebbe da scartare l'ipotesi di un possibile ritorno, al termine della stagione, al Manchester United.

Il club britannico è quello in cui Cristiano Ronaldo è esploso sotto la gestione di Sir Alex Ferguson. Il giocatore portoghese è rimasto sempre legato ai Red Devils e non c'è bisogno di dire che sarebbe accolto da re, nel caso in cui decidesse di tornare a Manchester. Intanto il caso con Maurizio Sarri sembra essere rientrato. Cristiano Ronaldo infatti si sarebbe già chiarito con il tecnico toscano e con l'intera squadra.

Ora tornerà ad allenarsi duramente per cercare di condurre la Juventus alla vittoria in campionato e soprattutto in Champions League. Intanto il club bianconero sta lavorando con grande assiduità in vista della prossima sessione di Calciomercato invernale. La dirigenza sabauda vorrebbe mettere a segno un importante colpo a centrocampo per gennaio e ha messo nel mirino Paul Pogba, giocatore molto gradito anche a Cristiano Ronaldo.

Il Manchester United però non ha alcuna intenzione di fare sconti per il fortissimo centrocampista francese, che viene valutato ben 150 milioni di euro. La Juventus comunque potrebbe decidere di mettere sul piatto delle contropartite tecniche. Nelle ultime ore si sono fatti i nomi di Mario Mandzukic, Emre Can, Daniele Rugani, Merih Demiral e Adrien Rabiot.