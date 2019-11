Continuano ad arrivare indiscrezioni sul possibile addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo al termine della stagione. La Champions League è il primo obiettivo del campione portoghese, che vorrebbe vincerla anche con il club bianconero. Questa stagione potrebbe essere l'ultima occasione del fenomeno lusitano. Come riporta il noto quotidiano spagnolo Ok Diario, infatti, se la Juventus non dovesse conquistare la Champions League, Cristiano Ronaldo potrebbe anche pensare di lasciare Torino.

Sul giocatore portoghese ci sarebbero già numerose squadre; per lui si è parlato di un possibile ritorno al Real Madrid, ma nelle ultime ore Ronaldo è stato accostato dalla stampa spagnola al Paris Saint Germain. Il club francese, infatti, potrebbe decidere di sacrificare Kylian Mbappé, sul quale è da tempo molto forte l'interesse del Real Madrid. Florentino Perez vorrebbe regalarsi il fenomeno transalpino, che però viene valutato dal Paris Saint Germain tra i 200 e i 300 milioni di euro.

Se si verificasse questa opzione, però, potrebbe avere luogo un vero e proprio domino di attaccanti., con il norvegese del Salisburgo Haaland che potrebbe sbarcare a Torino.

Mercato Juventus, Haaland potrebbe essere l'erede di Cristiano Ronaldo

Stando a quanto riporta la stampa spagnola, Florentino Perez avrebbe preparato un piano con l'agente di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, per facilitare il suo arrivo a Parigi.

Mendes avrebbe intenzione di fare un summit con la dirigenza del Paris Saint Germain per cercare di mandare in porto l'operazione al termine della stagione. Non si esclude che possa verificarsi questa situazione. Cristiano Ronaldo, infatti, potrebbe essere affascinato dall'idea di chiudere la sua carriera in una grande piazza come quella parigina, dove avrebbe la possibilità di conquistare un'altra Champions League.

Se Ronaldo dovesse trasferirsi a Parigi, Mbappé andrebbe al Real Madrid per una cifra vicina ai 300 milioni di euro, sempre secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna. La Juventus, in caso di partenza di Cristiano Ronaldo, potrebbe puntare tutto su Erling Haaland, fortissimo attaccante norvegese che ha fatto letteralmente sfracelli in questo inizio di stagione. Il centravanti nordico del Red Bull Salisburgo, infatti, ha già messo a segno sette reti nelle prime quattro partite di Champions League e ha enormi margini di miglioramento, considerando la giovanissima età.

Su di lui ci sono alcuni top club del panorama calcistico europeo, ma la Juventus sarebbe la favorita per il suo acquisto, dal momento che avrebbe già avuto dei contatti con il suo entourage.