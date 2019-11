Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A si prepara a tornare in campo per la tredicesima giornata. Il turno si aprirà con il match tra Atalanta e Juventus che si affronteranno sabato 23 novembre alle ore 15:00. Sono previste diverse assenze da ambo le parti: Gasperini dovrà rinunciare sicuramente a Ilicic e Malinovskyi per squalifica, e allo stesso tempo rischia di non poter contare nemmeno su Muriel.

Quest'ultimo, infatti, non è stato schierato dalla Colombia contro l'Ecuador per un imprecisato problema fisico. Dunque nelle prossime ore, quando l'ex Fiorentina rientrerà a Bergamo, le sue condizioni saranno da valutare per capire se potrà essere convocato in vista della sfida contro i campioni d'Italia in carica.

Sembra davvero una maledizione per l'Atalanta la sosta dei campionati per le nazionali.

Qualche settimana fa, infatti, si era già fermato Duvan Zapata, il quale è ancora in dubbio per la partita contro i bianconeri torinesi.

Per quanto riguarda la Juventus, Maurizio Sarri dovrà fare a meno di Alex Sandro e del lungodegente Giorgio Chiellini, ma potrà contare sul recupero di Mattia De Sciglio.

Verso Atalanta-Juventus: Gasp ha gli uomini contati in attacco

Si prevede il tutto esaurito per il match tra Atalanta e Juventus, sicuramente una delle sfide più attese della 13ª giornata.

Come riportato in precedenza, Gian Piero Gasperini dovrà fare i conti con diverse assenze nel reparto offensivo e, qualora non dovesse recuperare Zapata, e con Muriel in serio dubbio, si ritroverebbe senza punte.

Il tecnico nerazzurro dovrebbe schierare i suoi uomini con il modulo 3-4-2-1. Dinanzi al portiere Gollini, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Toloi, Palomino e Masiello. Quest'ultimo sarebbe in vantaggio per una maglia da titolare su Kjaer e Djimsiti.

Passando al centrocampo, sulle fasce dovrebbero trovare posto Hateboer e Gosens, mentre in mediana si starebbe andando verso la conferma della coppia Freuler-De Roon.

Al momento il vero rebus è rappresentato dall'attacco, poiché l'unico centravanti disponibile è il giovane Barrow che (in caso di assenza di Zapata e Muriel) sarebbe titolare con Pasalic e il "Papu" Gomez a supporto.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Barrow (Zapata).

Più serena la situazione in casa Juve, con Maurizio Sarri pronto a dare nuovamente fiducia a Cristiano Ronaldo dopo la sostituzione nel match contro il Milan. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno di Alex Sandro ma avrà a disposizione De Sciglio che dovrebbe essere l'esterno sinistro nella linea a quattro della compagine torinese. Il reparto dovrebbe completarsi con Cuadrado sulla destra e de Ligt-Bonucci come centrali.

Invece a centrocampo c'è un pizzico di preoccupazione per le condizioni di Pjanic alle prese con un problema muscolare. Il 29enne bosniaco potrebbe recuperare all'ultimo momento, e in questo caso giocherebbe da titolare insieme a Rabiot e Khedira. Il gallese Ramsey - autore di una doppietta decisiva con la sua nazionale - sembra destinato a giocare come trequartista alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dybala (o Higuain).

Probabile formazione Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Ronaldo, Dybala (Higuain).