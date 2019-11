In questo inizio stagione, sono diverse le deluse in Serie A che non stanno rispettando gli obiettivi stabiliti ad agosto: su tutte spiccano Napoli e Milan, la prima lontana diversi punti dalla prima in classifica, la Juventus, mentre la squadra attualmente guidata da Pioli è più vicina alla zona retrocessione che a quella per l'Europa League. Probabile che a gennaio la società di Elliott possa investire in maniera massiccia sul mercato, con investimenti che potrebbero riguardare tutte le zone.

Si parla di Demiral, ritenuto il rinforzo ideale per la difesa, di una possibile offerta per Xhaka dell'Arsenal ma nelle ultime ore è Calciomercato.com a lanciare un'indiscrezione di mercato che potrebbe far felice i sostenitori rossoneri. Secondo il noto sito sportivo, il Milan potrebbe decidere di investire su una punta italiana che attualmente sta faticando nell'adattamento alla Premier League: Moise Kean.

Milan, l'ex Juventus Kean possibile rinforzo di gennaio

Secondo calciomercato.com, il Milan potrebbe decidere di investire su Moise Kean, punta attualmente all'Everton, acquistata dalla società inglese in estate dalla Juventus per circa 30 milioni di euro. Il nazionale under 21 sta facendo fatica ad imporsi in un campionato difficile come quello inglese. L'attuale tecnico dell'Everton Marcos Silva ha spesso difeso la punta italiana dichiarando che ci vuole tempo per un giovane calciatore ad adattarsi alla Premier League ma che deve continuare ad allenarsi con la volontà di migliorarsi e di conquistarsi il posto da titolare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

Non si esclude però una sua cessione ma difficilmente la società inglese lo farà partire in prestito. Se il Milan dovesse avvicinarsi ai 30 milioni di euro investiti dall'Everton per acquistarlo in estate, probabile che la trattativa possa definirsi. Sarà molto importante, come conferma il noto sito sportivo, il lavoro del suo agente sportivo Mino Raiola.

Il mercato del Milan

Come dicevamo, il Milan potrebbe investire molto sul mercato a gennaio.

Uno dei giocatori che interessa alla società di Elliott è il difensore centrale Demiral, già in estate vicino al Milan. La Juventus però chiede una somma superiore ai 30 milioni di euro, soldi che nel calciomercato invernale potrebbero arrivare dalla cessione di Kessie al Wolverhamton. Dopo un inizio di stagione importante, il difensore turco non è stato più schierato titolare da Maurizio Sarri che, per sostituire De Ligt, sia contro il Genoa che contro la Lokomotiv Mosca, ha fatto giocare Rugani al fianco di Bonucci.

Novità video - Calcio femminile, Milan-Juventus: mai così pronte Clicca per vedere

Una possibile partenza di Demiral non è da escludere, con il Milan che resta evidentemente interessato e con lo stesso giocatore che potrebbe accettare anche perché ha bisogno di giocare per la convocazione agli Europei 2020, qualora la nazionale turca si dovesse qualificare per la massima competizione europea.