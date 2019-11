La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, in quanto dovrà necessariamente pensare a cedere qualche suo esubero, sia per motivi di bilancio ma anche perché alcuni di questi sono evidentemente scontenti del poco minutaggio raccolto in questo inizio stagione. Su tutti il nome più chiacchierato è quello del centrocampista Emre Can, che nonostante Sarri di recente lo sta impiegando con più frequenza (ha giocato titolare in Serie A contro il Lecce), sarebbe ancora scontento della decisione del tecnico toscano di averlo escluso dalla lista Champions League.

Di certo, se la Juventus passerà i gironi della massima competizione europea, i bianconeri potrebbero decidere di inserirlo in lista a gennaio, ma nelle ultime ore alcune indiscrezioni lanciate da media sportivi confermano la possibilità di una sua cessione, con due squadre interessate, Bayern Monaco e soprattutto Paris Saint Germain.

Juve, Emre Can interessa al Paris Saint Germain per gennaio

Come conferma Fox Sport, la Juventus potrebbe cedere già a gennaio Emre Can, che vuole giocare di più considerando anche gli Europei 2020, con la Germania che potrebbe essere una delle protagoniste e con il giocatore che ambisce quindi ad una convocazione per la massima competizione europea per nazioni.

Come già dichiarato a settembre dal giocatore, quest'ultimo è stato vicino al trasferimento nel calciomercato estivo al Paris Saint Germain, ma la Juventus si sarebbe opposta alla sua cessione. L'esclusione dalla lista Champions ha acuito il malessere di Emre Can, che ha ancora molto mercato. Oltre al Paris Saint Germain, ci sarebbe anche il Bayern Monaco interessato al centrocampista tedesco. La Juventus lo valuta almeno 35-40 milioni di euro, ed alcune indiscrezioni confermano anche la possibilità di un inserimento del tedesco, insieme a Mandzukic come contropartite tecniche nella trattativa che porterebbe Paul Pogba alla Juventus.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il mercato della Juventus

Emre Can e Mandzukic non sono i soli a rischiare un'eventuale cessione: in lizza ci sono Rugani, Perin e Pjaca, quest'ultimi dovrebbero lasciare i bianconeri in prestito. Se invece si concretizzasse la cessione del difensore toscano, la Juventus potrebbe decidere di investire su Boateng del Bayern Monaco, già seguito in estate dai bianconeri. Nel frattempo la Juventus lavora per il futuro e a breve potrebbe ufficializzare l'acquisto del talento argentino del Velez Sarsfield, Matias Soulé, soprannominato il nuovo 'Di Maria'.

Il giocatore va in scadenza di contratto a dicembre e già a gennaio potrebbe essere tesserato dalla Juventus. Potrebbe essere un rinforzo per l'under 23 o per la Primavera.