Si tornerà a respirare aria di grande calcio allo stadio Marcello Melani, dove si sfideranno domenica prossima 17 novembre alle ore 15:00 Pistoiese e Monza: una gara prestigiosa per i toscani, che sfideranno la corazzata di Cristian Brocchi. La squadra brianzola capolista, assoluta del girone A di Serie C con 33 punti, non avrà vita facile a Pistoia, anche se in trasferta i biancorossi hanno tenuto fino ad ora un ritmo incredibile, ottenendo sei vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta.

Si affronteranno due squadre in grande forma

Di fronte la squadra lombarda, si troverà una Pistoiese in forma, che nelle ultime partite ha ottenuto ottimi risultati e ha risalito la china in graduatoria, arancioni che non perdono da 5 gare (l'ultimo stop risale a più di un mese fa a Pontedera), dove hanno totalizzato 9 punti proprio come i lombardi; sopratutto nelle ultime due domeniche capitan Valiani e compagni, hanno dato il meglio di sé ottenendo due vittorie, in casa con la Pianese e in trasferta con la Juventus under 23 .

La Pistoiese con 19 punti occupa la nona posizione in classifica insieme all'Albinoleffe ed è piombata per la prima volta in stagione vicina alla zona play-off, il Monza è primo nettamente con 33 punti e sta rispettando i pronostici estivi, che la vedevano candidata numero uno a vincere il campionato. La squadra del presidente Berlusconi ha ottenuto fino ad ora complessivamente 10 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta in casa contro il Siena alla sesta giornata.

La Pistoiese dal canto suo è una squadra che pareggia molto (ben 7 volte), ma perde anche poco, solo 3 volte per ora, ed il mix tra over e giovanissimi, sta dando i suoi frutti dopo un avvio sofferto.

Ad inizio stagione c'era stata qualche difficoltà per Pancaro e il suo staff, giustificato dal fatto che molti giocatori importanti sono arrivati a fine mercato e quindi la condizione e l'amalgama di squadra ha faticato ad arrivare, ma adesso sembra che sia a stata presa la strada giusta ed oltre ai risultati, sono arrivate anche le prestazioni.

Il Monza arriva dal pareggio interno contro la Carrarese, la rosa a disposizione di Brocchi è fortissima, con molti calciatori che potrebbero militare in serie B o addirittura nella massima serie.

Che rosa per Brocchi, ma la Pistoiese è in forma

Nella rosa brianzola spiccano tra gli altri il portiere Lamanna, i difensori Bellusci e Scaglia, i centrocampisti D'Errico e Rigoni e tanta qualità in avanti con Iocolano, Brighenti, Gliozzi e altri; senza considerare che la scorsa settimana il Monza ha messo sotto contratto anche Gabriel Paletta, classe 1986 che ha vestito tra le altre le maglie di Milan, Parma ed Atalanta e perfino tre apparizioni con la maglia della nazionale italiana (con cui ha partecipato al Mondiale 2014).

La Pistoiese insomma dovrà giocare la partita perfetta per ottenere un risultato positivo domenica, ma Valiani e compagni hanno ritrovato entusiasmo e sembrano in condizione, pronti a regalare una grande soddisfazione ai propri tifosi, che torneranno probabilmente in buon numero al "Marcello Melani", dove potrebbe esserci anche l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani.