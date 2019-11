Nelle ultime ore, le principali indiscrezioni di mercato avrebbero confermato la possibilità concreta di un trasferimento di Mertens dal Napoli già a gennaio. La punta belga, infatti, fatica a trovare l'intesa contrattuale con la dirigenza del Napoli per il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno 2020. I principali media sportivi riportano di una possibile offerta dell'Inter per il nazionale belga, con Conte che è alla ricerca di rinforzo nel settore avanzato per integrare le punte attualmente in rosa Lukaku, Martinez, Sanchez, Politano ed Esposito.

A smentire però la possibilità Inter ci ha pensato il noto sito Si gonfia la rete, che ha confermato come Mertens potrebbe decidere di lasciare la Serie A per una nuova esperienza professionale all'estero. Sarebbe infatti interessato ad una possibile avventura negli Stati Uniti d'America, nella Major League Soccer, dove ci sarebbero diverse società americane pronte a ricoprire d'oro la punta belga.

Inter, Mertens snobba Conte e Marotta, vorrebbe trasferirsi in MLS

Secondo il sito sportivo Si gonfia la rete, Mertens potrebbe snobbare l'Inter ed in generale la Serie A e scegliere una nuova esperienza professionale in un campionato meno competitivo rispetto a quelli europei. Si parla infatti di una possibile nuova avventura nella MLS, con i New York Football Club e l'Inter Miami FC di Beckham che potrebbe presentare un'importante offerta per il giocatore.

Fra l'altro quest'ultima società vorrebbe anche Ancelotti alla guida tecnica della squadra. Da escludere però anche l'esperienza in Cina, al Dalian di Hamsik e Benitez, in quanto la moglie della punta belga Kat non vorrebbe un'esperienza di vita nella nazione asiatica. Probabile quindi un'avventura americana, difficilmente però si concretizzerà a gennaio in quanto il giocatore dovrà disputare gli Europei con il Belgio a giugno 2020 ed è importante che resti in un campionato competitivo come la Serie A.

Il mercato dell'Inter

Se quindi l'indiscrezione di 'Si gonfia la rete' fosse confermata, l'Inter dovrà necessariamente investire su altri giocatori per il settore avanzato. Uno dei giocatori che potrebbero interessare è la punta francese del Chelsea Olivier Giroud, in scadenza di contratto a giugno 2020 e che quindi potrebbe essere acquistato a prezzo vantaggioso. Attualmente infatti il nazionale francese è una riserva nella società inglese e, considerando gli Europei 2020, il giocatore ha bisogna di giocare con continuità per ottenere la convocazione per la massima competizione europea.

Oltre alla punta, dovrebbe arrivare almeno un centrocampista: si parla di un possibile investimento per Rakitic del Barcellona.