La Roma sembra aver trovato un equilibrio importante anche in difesa soprattutto dopo i recuperi a centrocampo che hanno permesso di schierare nel suo ruolo naturale, da difensore centrale, l'ex atalantino Mancini a fianco dell'inamovibile Smalling. Di certo le riserve dei due titolari non stanno dimostrando di essere all'altezza, sia Fazio che Juan Jesus hanno più volte commesso degli errori difensivi a volte anche decisivi. Ecco perché la società di Pallotta potrebbe decidere di investire sul mercato anche per acquistare un difensore centrale di qualità.

Secondo Calciomercato.it alcuni scout della Roma avrebbero assistito al match di Champions League fra Juventus e Atletico Madrid all' 'Allianz Stadium' per osservare proprio Daniele Rugani che però è rimasto in panchina tutta la partita. C'era, infatti, la speranza da parte degli osservatori della Roma di vedere titolare il giocatore anche perché de Ligt è stato in dubbio fino alla fine per la lussazione alla spalla subita contro l'Atalanta.

Juventus, la Roma sarebbe sulle tracce di Rugani

Come riporta Calciomercato.it, Daniele Rugani resta uno dei giocatori che interessano alla Roma per il settore difensivo.

In questa stagione ha giocato due sole partite da titolare disimpegnandosi discretamente accanto al capitano Bonucci. Di certo con la crescita di de Ligt le possibilità di giocare titolare per il difensore toscano diminuiscono sempre di più e, per tale motivo, il difensore potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale già a gennaio. La Juventus lo valuta almeno 30 milioni di euro e il club bianconero sembra non sia disposto a fare sconti. A proposito di difensori, in dubbio anche la permanenza di Demiral alla Juventus con Arsenal e Milan sempre interessate al nazionale turco.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Nel mirino dell'osservatore giallorosso anche due giocatori dell'Atletico Madrid

Non solo Rugani, gli osservatori della Roma sarebbero stati all'Allianz Stadium anche per vedere da vicino due giocatori dell'Atletico Madrid, titolari nel match contro la Juventus, nello specifico i centrocampisti Vitolo e Thomas Partey. Proprio il giocatore ghanese si è disimpegnato molto bene davanti alla difesa garantendo molto equilibrio alla squadra di Simeone. Com'è noto l'Atletico Madrid è stato sconfitto dalla Juventus grazie ad un super gol su punizione di Paulo Dybala e sarà costretto a vincere l'ultima partita del girone di Champions League al Wanda Metropolitano contro la Lokomotiv Mosca.

Restando in tema mercato la società di Pallotta cerca una punta che possa fare da riserva a Dzeko. Kalinic ha deluso e secondo le ultime indiscrezioni potrebbe arrivare un'offerta per la punta italiana Kean, attualmente all'Everton ed ex Juventus.