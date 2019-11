il Calciomercato invernale potrebbe regalare importanti acquisti in Serie A: alcune società necessitano di rinforzare la propria rosa, mentre altre come la Juventus hanno il problema opposto, sfoltire un organico ricco di giocatori. Proprio i bianconeri potrebbero effettuare diverse cessioni: Mandzukic, Perin e Pjaca sono i principali indiziati a lasciare Torino. La punta bianconera sarebbe pronta a lasciare Torino e ci sarebbero molte società interessate al suo acquisto: da tempo si parla del Manchester United, che potrebbe inserire anche il centrocampista offensivo Chong nella trattativa, mentre nelle prossime ore anche la Roma ed il Milan potrebbero presentare un'offerta al giocatore.

Altro protagonista del mercato dovrebbe essere un ex bianconero, Moise Kean, che potrebbe lasciare l'Everton per giocare con più continuità e conquistarsi un posto per gli Europei 2020 con la nazionale italiana.

Juventus, Mandzukic e Kean contesi da Roma e Milan

Mario Mandzukic si candida come uno dei possibili protagonisti del mercato di gennaio: Roma e Milan potrebbero provare a convincere la punta croata.

La società giallorossa di Pallotta è alla ricerca di una riserva di Dzeko. Mandzukic sostituirebbe l'attuale riserva della punta bosniaca, Kalinic, che non sta di certo dando un grande contributo alla causa. Per quanto riguarda il Milan, manca esperienza nel settore avanzato e Mandzukic rappresenterebbe il giocatore ideale. Altra punta ambita sul mercato è Moise Kean, che all'Everton sta facendo fatica perché non è considerato un titolare dal tecnico Marcos Silva.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

Proprio il commissario tecnico Roberto Mancini, in una recente intervista, ha ribadito che tiene molto in considerazione l'ex punta bianconera che, però, per ottenere la convocazione agli Europei 2020 dovrà giocare titolare nella sua società. Probabile quindi una sua partenza a gennaio ed anche qui Roma e Milan si candidano come possibili destinazioni.

La situazione contrattuale di Mandzukic

Mario Mandzukic ha un contratto a 5 milioni di euro a stagione fino al 2021, e la sua eventuale cessione, oltre a permettere un incasso di circa 10 milioni di euro, garantirebbe un alleggerimento sul bilancio in quanto la società bianconera risparmierebbe circa 10 milioni di euro di ingaggio.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Manchester United si sarebbe spinto ad offrire 3-4 milioni di euro, ma la Juventus ne vuole di più. La società inglese, come già accennato prima, potrebbe inserire il centrocampista offensivo Chong. Quest'ultimo ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e quindi potrebbe essere acquistato a parametro zero dalla prossima stagione.