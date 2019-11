Manca sempre meno all'inizio del mercato invernale e Inter e Milan sembrano intenzionate a darsi battaglia. I due club milanesi sono alla ricera di un centrocampista di qualità ed esperienza in grado di poter migliorare il gioco. Il Milan dopo un inizio di campionato a dir poco deludente ha bisogno di un giocatore di spessore che possa dare gioco alla squadra di Stefano Pioli, al contrario l'Inter cerca un mediano che possa far fare alla squadra il salto di qualità definitivo colmando cosi il gap con la Juventus e che faccia respirare il reparto che al momento è molto ridotto. Secondo le ultime indiscrezioni entrambe le società meneghine avrebbero messo nel mirino Granit Xhaka dell'Arsenal.

Inter e Milan pronte all'assalto per Xhaka

Inter e Milan si daranno battaglia in vista del mercato di riparazione, come detto in precedenza, i due club hanno un obiettivo comune: Granit Xhaka, centrocampista svizzero dell'Arsenal. Il giocatore a Londra sta passando davvero un brutto momento, dopo aver litigato con i tifosi ha perso anche la fascia da capitano. Da quel momento non ha più giocato un minuto.

Anche l'allenatore Unay Emery ha parlato di una possibile partenza del centrocampista svizzero. Dopo più di tre anni all'Arsenal il futuro di Xhaka sembra essere lontano dall'Inghilterra con Inter e Milan che non vogliono farsi sfuggire l'opportunità di portare il classe 1992 a Milano. Il Milan ha bisogno di un centrocampista dato che Franck Kessie in questo inizio di campionato non è riuscito a convincere la società di via Aldo Rossi, anzi, ha deluso le aspettative, per questo a gennaio sarà messo sul mercato; su di lui ci sarebbe già l'interesse di numerose squadre, Monaco Wolverhampton e Napoli su tutte.

L'Inter invece ha bisogno al più presto di un centrocampista che possa far rifiatare Nicolò Barella e Marcelo Brozovic che da inizio campionato hanno giocato praticamente tutte le partite. Antonio Conte ha più volte sottolineato alla società l'esigenza di avere a disposizione un altro centrocampista, date le tre competizioni che i nerazzurri stanno disputando: campionato, Champions League e Coppa Italia.

A fare posto a un possibile arrivo a centrocampo ci penserà Borja Valero che ormai è fuori del progetto, in questa stagione è stato impiegato solo cinque minuti. Milan e Inter come appena detto hanno bisogno di un rinforzo in mediana e Xhaka potrebbe essere il profilo giusto per entrambe le squadre. Entrambi i club secondo le ultime indiscrezioni, starebbero pensando a un prestito nel mercato invernale con opzione di riscatto per l’estate successiva.

Il giocatore svizzero ha un valore di mercato che si aggira intorno ai 40 milioni di euro e attualmente guadagna 4,5 milioni a stagione. Xhaka ha dei parametri economici importanti, Inter e Milan però restano vigili e pronte a cogliere ogni opportunità che si presenterà nel mercato di gennaio.