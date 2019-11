Questo pomeriggio la Juventus si è ritrovata in campo alla Continassa per preparare la gara di sabato contro l'Atalanta.

Maurizio Sarri ha ritrovato tutti i nazionali ad eccezione di Juan Cuadrado che rientrerà domani. Dunque la preparazione è entrata nel vivo e il tecnico ha potuto cominciare a fare le prime valutazioni di formazione: per l'allenatore sono arrivate buone notizie. Infatti Blaise Matuidi oggi si è allenato con i compagni ed è a disposizione.

Anche per quanto riguarda Miralem Pjanic ci sono novità confortanti, poiché ha potuto parzialmente allenarsi in gruppo.

Ma le buone nuove non riguardano solo il centrocampo, visto che per Alex Sandro si temeva uno stop un po' più lungo e invece il brasiliano, oggi, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno messo in evidenza un significativo miglioramento del suo infortunio all'adduttore. Adesso il numero 12 juventino verrà monitorato di giorno in giorno, anche se resta in dubbio per sabato.

Mentre per quanto riguarda Adrien Rabiot è arrivato un aggiornamento meno positivo: questo pomeriggio il francese ha lavorato a parte per un lieve affaticamento all'adduttore. Infine, Cristiano Ronaldo, oggi, si è dedicato ad una seduta personalizzata.

Gruppo quasi al completo

Il gruppo della Juventus è praticamente al completo visto che sono rientrati quasi tutti i nazionali. All'appello manca solo Juan Cuadrado che rientrerà giovedì.

Il rientro di tutti i giocatori consente ora a Maurizio Sarri di pensare alla formazione da contrapporre all'Atalanta. I dubbi, però, in casa Juve sono parecchi e riguardano tutti i reparti.

Blaise Matuidi sta bene e ha smaltito il problema alla costola e perciò sabato dovrebbe essere in campo dal primo minuto. Quello del francese potrebbe non essere l'unico recupero a centrocampo. Infatti, anche per Miralem Pjanic ci sono alcune possibilità affinché possa essere titolare contro l'Atalanta.

Se il numero 5 juventino si rimettesse completamente dal problema all'adduttore, in quel di Bergamo, Maurizio Sarri potrebbe schierare il suo centrocampo titolare.

In dubbio resta, invece, Alex Sandro che verrà monitorato quotidianamente e perciò sulla corsia di sinistra contro l'Atalanta potrebbe giocare Mattia De Sciglio. In attacco, invece, dovrebbe esserci Cristiano Ronaldo con al suo fianco uno fra Gonzalo Higuain e Paulo Dybala. Alle loro spalle potrebbe toccare ancora a Federico Bernardeschi.

Giovedì la Juventus si allenerà nel pomeriggio

Nella giornata di giovedì la Juventus sarà alla Continassa per svolgere un allenamento pomeridiano. La seduta di domani sarà molto importante per Maurizio Sarri visto che sara la sessione dell'antivigilia della partita di sabato contro l'Atalanta. Il tecnico juventino probabilmente in tale occasione farà alcune prove tattiche per capire che formazione schierare a Bergamo.