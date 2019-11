Uno dei giocatori che potrebbe fare molto comodo all'Inter di Antonio Conte è Allan. Il giocatore brasiliano non sta passando un buon momento con la maglia del Napoli e potrebbe dire addio molto presto. Il giocatore è tra quelli finiti maggiormente nel mirino delle critiche nelle ultime settimane per la crisi di risultati che sta attanagliando la squadra di Carlo Ancelotti. Nei giorni scorsi vi è stato un brutto episodio che ha coinvolto la famiglia del centrocampista brasiliano, con alcuni malviventi che hanno fatto irruzione in casa sua.

A seguito dello spiacevole fatto, la moglie di Allan avrebbe deciso di andare a vivere in albergo con i suoi figli. Così, il brasiliano potrebbe fare di tutto per andare via da Napoli. Ad approfittare della situazione e della volontà del giocatore di lasciare Napoli potrebbe essere l'Inter. Nelle ultime ore, infatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe avviato i contatti con il club partenopeo per il classe 1991.

L'Inter ci starebbe provando per Allan

Allan rappresenterebbe il centrocampista ideale per Antonio Conte: bravo in fase di inserimento, ma soprattutto battagliero in mezzo al campo. Il giocatore brasiliano è un profilo che all'Inter piace in vista del mercato estivo. Il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole privarsi dell'ex Udinese a stagione in corso. Allan ha un valore di mercato molto alto: la scorsa stagione il Napoli avrebbe rifiutato 90 milioni dal Paris Saint-Germain per il giocatore di Rio de Janeiro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter SSC Napoli

Per cercare di convincere la dirigenza partenopea, Beppe Marotta sarebbe pronto a mettere sul piatto ben tre giocatori, indicati come possibili pedine di scambio. La proposta nerazzurra, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, prevederebbe un conguaglio economico più una contropartita tra cui il Napoli avrebbe la facoltà di scegliere: sul tavolo i nomi di Matteo Politano, Matias Vecino e Roberto Gagliardini.

Il club nerazzurro seguirebbe anche Mertens

L'Inter sarebbe interessata anche ad un altro giocatore del Napoli, Dries Mertens. Il club nerazzurro dopo gli infortuni che hanno colpito Matteo Politano e Alexis Sanchez sarebbe alla ricerca di un centravanti, e l'attaccante azzurro potrebbe essere il profilo ideale. De Laurentiis chiede 10 milioni di euro per lasciar partire il giocatore belga a gennaio, il club nerazzurro però vorrebbe aspettare in estate per portarlo a Milano a costo zero, il contratto del trentaduenne infatti è in scadenza nel giugno 2020.

Novità video - Il credo di Conte: 11 concetti chiave per la sua Inter Clicca per vedere

Il possibile arrivo di Mertens apre comunque nuovi scenari in casa Inter, che valuta altri profili a parametro zero come i terzini del Psg, Meunier e Kurzawa. Per età e caratteristiche potrebbe infatti complicare il riscatto di Alexis Sanchez dal Manchester United, mentre non essendoci costi per rilevare il suo cartellino si andranno a liberare risorse importanti da destinare ad un altro colpo top, magari a centrocampo.