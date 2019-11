Dalla Dacia Arena oggi commenteremo in diretta Udinese - spal. Fischio d'inizio del signor Massa alle ore 15. L'Udinese, con Luca Gotti in panchina per la seconda volta in stagione, arriva ad affrontare la squadra di Semplici forte della vittoria esterna sul Genoa e di una classifiche che alla fine non preoccupa troppo (13 punti) ma che ha bisogno di un minimo di continuità. La SPAL invece ha bisogno assoluto di punti trovandosi in coda in classifica (7 punti) appaiato al Brescia.

La squadra di Semplici non ha mai vinto in trasferta in questa stagione di Serie A. Dopo aver perso a San Siro contro il Milan, la SPAL ha perso anche in casa contro la Sampdoria. Una curiosità che accomuna entrambe le squadre: entrambe non hanno mai avuto un rigore a favore in campionato. Oggi l'Udinese indosserà una maglia speciale per con la patch per l’iniziativa congiunta di "Udinese per la Vita" Onlus e CharityStars Italia.

Maglia bianconera con patch speciale in occasione di Udinese-Spal

Iniziativa congiunta di "Udinese per la Vita" Onlus e CharityStars Italia

Partecipa anche tu per aggiudicarti le maglie dei bianconeri 👉 https://t.co/OrsRJBCNkS #UdineseSpal #Charity #Beneficenza pic.twitter.com/J5OgJj5e2w — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 5, 2019

Luca Gotti probabilmente dovrebbe schierare lo stesso undici iniziale della vittoriosa trasferta a Genova, con Lasagna in panchina ed Okaka ad affiancare Nesterowski con De Paul ad agire sulla trequarti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A Calciomercato

Ballottaggio a centrocampo tra Walace e Jajalo con la posizione in mediana occupata da Mandragora. Difesa a 4 composta dai colossi Nuytinck e Opoku sulle corsie, mentre De Maio ed Ekong che agiranno centralmente. Semplici dovrà invece fare a meno dello squalificato Igor in difesa che dovrebbe essere sostituito da Thiago Cionek mentre con Vicari e Tomovic. Centrocampo a 5 con Strefezza a destra e Reca a sinistra, confermati i 3 centrali.

In attacco spazio a Floccari e Petagna con Paloschi pronto ad entrare. Rientra tra i convocati Di Francesco, probabilmente nella ripresa ci sarà spazio anche per lui.

Novità video - Pioli: "Giochiamo contro i più forti, ma si parte da 0-0" Clicca per vedere

Le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Opoku, Jajalo (Walace), Mandragora, De Paul, Sema; Nestorovski, Okaka. All. Gotti

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Floccari (Paloschi). All.

Semplici

Tutti i risultati ad Udine tra Udinese e SPAL (tra Serie A E B)

#FBF

🔙 to #UdineseSpal 2018/19

🔜 Leggi i precedenti della tra le due formazioni e il focus sulla partita di domenica → https://t.co/0zHaoNOLzC pic.twitter.com/Jo92McWZc7 — Udinese Calcio (@Udinese_1896) November 8, 2019

9 vittorie Udinese

4 pareggi

2 vittorie Spal

32 gol fatti Udinese

15 gol fatti Spal

La selezione di giocatori di Gotti per la sua seconda partita in panchina dell'Udinese:

Portieri: Musso, Nicolas, Perisan.

Difensori: Sierralta, Samir, Opoku, Ekong, Nuytinck, Ter Avest, Larsen, Becao, De Maio.

Centrocampisti: Fofana, Jajalo, De Paul, Walace, Sema, Mandragora, Barak.

Attaccanti: Okaka, Lasagna, Nestorovski, Teodororczyk.

Semplici per la trasferta di Udine ha selezionato i seguenti giocatori:

Portieri: Berisha, Letica, Thiam.

Difensori: Cionek, Felipe, Salamon, Tomovic, Vicari.

Centrocampisti: Di Francesco, Kurtic, Mastrilli, Missiroli, Murgia, Reca, Sala, Strefezza, Valdifiori, Valoti.

Attaccanti: Floccari, Moncini, Paloschi, Petagna.

Dove posso vedere Udinese - SPAL e quali quali quote sono previste?

Udinese - Spal si gioca alle ore 15 di Domenica 10 Novembre. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma di Streaming di DAZN. Questa partita non verrà trasmessa sul canale 209 DAZN1 di Sky. Dazn trasmette per ogni turno di Serie A in esclusiva 3 partite. Le partite trasmesse da DAZN possono essere viste da due dispositivi contemporaneamente. Per comodità è possibile scaricare l'app sulla propria smart TV (purchè sia con un software più recente del 2017) oppure scaricare l'app sulle console PlayStation 4 o Xbox oppure tramite Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Le quote di Udinese - SPAL vedono in leggero vantaggio la vittoria dei padroni di casa data a 2,1 con il pareggio a 3,25 mentre la prima vittoria stagionale in trasferta della SPAL è data a 3,75. Tra le quote più interessanti da provare a puntare c'è il NO GOL a 1,95 e un'abbinata: vittoria dell'Udinese con under 2,5 data a 4,50.