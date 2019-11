Uno dei tecnici più stimati a livello mondiale è sicuramente Pep Guardiola, rinomato per aver introdotto con il suo Barcellona il 'tiki taka', particolare filosofia di gioco fatta di tanto possesso palla e 'avvicinamenti' repentini alla porta. In settimana il Manchester City ha affrontato l'Atalanta in Champions League pareggiando 1 a 1 a 'San Siro', stadio che quest'anno ospita i match della società bergamasca in Champions League.

Il tecnico spagnolo, nel post partita, è stato intervistato da Sky Sport e ad una precisa domanda sul suo futuro da allenatore ha sottolineato che un giorno gli piacerebbe molto allenare in Italia.

'Allenare in Italia? Perché no'

Il tecnico Guardiola, nel post partita di Champions League Atalanta-Manchester City, a precisa domanda sul suo futuro professionale, ha risposto 'Allenare in Italia? Perché no'.

Un'attestato di stima di Guardiola nei confronti della Serie A, che piano piano sta ritornando alla ribalta: merito degli allenatori presenti in Italia, da Sarri a Conte fino ad Ancelotti. Lo stesso tecnico spagnolo ha ricordato anche il suo passato da giocatore al Brescia, soffermandosi sul suo tecnico dell'epoca, Carlo Mazzone. Attualmente Guardiola ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e per adesso non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Manchester City, il tutto nonostante abbia sempre sottolineato che si trova benissimo nella società inglese.

Un palmares incredibile quello del tecnico spagnolo, che ha vinto ovunque abbia allenato, facilitato anche da società che lo hanno sempre accontentato dal punto di vista del Calciomercato.

I trofei vinti da Guardiola

Pep Guardiola ha vinto molto, iniziando il suo percorso da allenatore al Barcellona: con la società catalana vanta due Champions League, 3 campionati spagnoli, 2 coppe di Spagna, 3 Supercoppa di Spagna, 2 Supercoppe Europee e 2 Mondiali per club.

Al Bayern Monaco invece ha alzato 2 coppe di Germania, 3 Bundesliga, 1 mondiale per Club ed 1 Supercoppa Europea. Con il Manchester City ha vinto 2 Premier League, 2 Coppe di Lega, 1 Coppa d'Inghilterra ed 1 Supercoppa inglese. Con la società inglese spera di riuscire a trionfare in Champions League: l'anno scorso il percorso della squadra di Guardiola si è fermato con il Tottenham ai quarti di finale, la speranza (sua) è di arrivare più in là mentre gli amanti del calcio italiano sperano che possa essere l'anno giusto per riportare la coppa in Italia.