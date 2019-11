L'Inter gongola dopo l'esplosione di Gabriel Barbosa, detto anche Gabigol, con la maglia del Flamengo. L'attaccante è stato ceduto in prestito secco al club brasiliano a dicembre dello scorso anno quando il suo cartellino non era ambito, soprattutto in Europa. In questa stagione, però, il giocatore si è completamente rivalutato, trascinando il club alla conquista del campionato e della Coppa Libertadores.

Ora si giocherà, sempre con la maglia rossonera, la Coppa del mondo per club per poi tornare a Milano a fine dicembre in attesa di conoscere quale sarà il suo futuro.

La vendetta di Marotta

Gabriel Barbosa ha conquistato tutti in Brasile con la maglia del Flamengo. Gabigol ha vinto la classifica marcatori sia in campionato che in coppa Libertadores realizzando rispettivamente ventidue reti in ventisei presenze e nove reti in dodici partite.

Anche in finale è stato decisivo con una doppietta realizzata tra l'89' e il 92' che ha fissato il risultato sul 2-1 contro il River Plate.

A fine dicembre l'attaccante brasiliano tornerà a Milano e il suo futuro comincia ad essere avvolto nel mistero. Fino a qualche settimana fa sembrava scontata la sua permanenza al Flamengo visto che il club brasiliano da tempo ha intavolato i discorsi con l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, per acquistarlo a titolo definitivo.

La trattativa, però, sembrerebbe essere ad un punto morto in questo momento. Inizialmente la richiesta della società nerazzurra si aggirava intorno ai ventidue milioni di euro, ma i brasiliani hanno tentennato, non definendo l'affare. Azione che potrebbe rivelarsi un boomerang per lo stesso Flamengo. Il dirigente nerazzurro, infatti, non avrebbe gradito questo tentennare e ora non sarebbe disposto a trattare alle cifre pattuite inizialmente.

Dopo l'exploit della finale di coppa Libertadores la valutazione è schizzata alle stelle e ora servirebbero tra i trentacinque e i quaranta milioni di euro per il suo cartellino.

Gabigol torna in Italia

Visto che le carte in tavola sembrano cambiate, non è escluso che Gabigol possa svolgere qualche allenamento sotto la guida di Antonio Conte prima di decidere il suo futuro, magari con convocazione per Napoli-Inter, in programma tra il 5 e il 6 gennaio vista l'indisponibilità di Alexis Sanchez.

In relazione alla possibile permanenza a Milano dell'attaccante brasiliano ha parlato il noto giornalista Maurizio Pistocchi sul proprio profilo Twitter:

"I numeri di Gabigol sono indiscutibili, con Antonio Conte potrebbe diventare uno degli attaccanti più interessanti sul mercato. Ed ha appena ventidue anni".