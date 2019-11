Il destino del Flamengo nella finale di Copa Libertadores è cambiato in 3', dall'89' al 2' di recupero del match in cui la doppietta di Gabriel Barbosa ha ribaltato il River Plate che conduceva dal 14' del primo tempo. Per il Mengao, dunque, è arrivato il massimo alloro sudamericano per club che mancava dal 1981 e la possibilità di fare come lo squadrone di Zico e Junior, quella di salire sul tetto del mondo.

Allora era la Coppa Intercontinentale a consegnare il titolo iridato, oggi il Mondiale per club e c'è un particolare certamente benaugurante che non può non risaltare nella memoria dei più maturi tifosi del Flamengo: oggi come nel 1981 la strada del club rubro-negro verso il titolo mondiale sembra destinata ad incrociare quella del Liverpool: 38 anni fa i brasiliani stravinsero 3-0. La massima kermesse della FIFA riservata alle squadre di club potrebbe essere anche l'ultima competizione che vedrà Gabriel Barbosa, alias Gabigol, con la maglia del Flamemgo perché adesso la permanenza dell'attaccante a Rio de Janeiro è tutt'altro che scontata.

Inter e Flamengo si vedranno nei prossimi giorni, probabilmente dopo che la conquista del titolo nazionale brasiliano da parte della squadra carioca sarà ufficiale (manca davvero poco) e prima dell'inizio del Mondiale per club. Il prestito scade il 31 dicembre, dall'1 gennaio Gabigol tornerà un calciatore dell'Inter ed alla luce degli ultimi risvolti non è da escludere che possa iniziare l'anno proprio ad Appiano Gentile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Marotta alza il prezzo di Gabriel Barbosa

La doppia prodezza di Gabriel contro il River non è certamente un fatto isolato: quest'anno il bomber brasiliano ha segnato a raffica in qualunque competizione, nel Brasileirão ha battuto lo storico record di 21 realizzati da Zico con la maglia del Flamengo nelle stagioni 1980 e 1982. Se dunque si tratta semplicemente della prosecuzione di una straordinaria stagione, potrebbe però aver cambiato il suo futuro.

Infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta si siederà con chiunque sia interessato all'acquisto del giocatore, ma non sarebbe disposto a trattare per cifre inferiori a 35-40 milioni di euro. Siamo dunque ben lontani dai 22 mln bonus compresi offerti dal Flamengo, club brasiliano che sembrava giocare al ribasso nei giorni scorsi e che, invece, potrebbe a questo punto mollare la presa perché il Brasile ad oggi non è l'unica destinazione dell'ex Santos, ci sarebbero club interessati anche in Europa.

In poche parole si potrebbe scatenare un'asta e l'Inter gongola: il giocatore non rientra nei piani di Antonio Conte salvo improvvisi ed improbabili ripensamenti, ma la possibilità di realizzare una straordinaria plusvalenza è nell'aria. Una cifra che, unita a quella del riscatto di Mauro Icardi da parte del PSG, opzione che il club francese sembra intenzionato ad esercitare alla luce della stagione che sta disputando l'ex capitano nerazzurro, riempirebbe a dovere le casse interiste.

Gabigol potrebbe allenarsi agli ordini di Conte

Dunque, se l'accordo iniziale con il Flamengo è destinato a saltare, non è assolutamente da escludere, tesi peraltro condivisa dalla Gazzetta, che Gabigol inizi l'anno nuovo agli ordini di Antonio Conte. Si tratta ovviamente di una soluzione temporanea, del resto si tratta di un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti, ma chissà che in qualche modo il bomber brasiliano non sia intenzionato a giocarsi una chance per convincere l'allenatore salentino che può avere un posto nella sua Inter e che può prendersi la sua rivincita in Italia.

Del resto è ingeneroso definire Gabriel un flop, semplicemente è stato utilizzato troppo poco per farsi apprezzare: era molto giovane, ma oggi è un giocatore molto più maturo che, dopo aver conquistato il Sudamerica ed essere ad un passo dalla conquista del Brasile, mira al titolo mondiale ed è anche rientrato nel giro della nazionale brasiliana. Si tratta di una supposizione che si ferma qui, ad oggi l'Inter lo vede come una plusvalenza di lusso ed incassare 40 milioni dalla sua cessione sarebbe un colpaccio.

Anche se parecchi tifosi sui social si appellano a Marotta: "Riportalo a casa" è uno dei leitmotiv del web e trova la sponda anche del noto giornalista Maurizio Pistocchi: “I numeri di Gabigol sono indiscutibili, con Antonio Conte potrebbe diventare uno degli attaccanti più interessanti sul mercato. E ha appena 22 anni”.