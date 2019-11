L'Inter potrebbe raccogliere un importante tesoretto sul mercato nelle prossime due sessioni. I nerazzurri, infatti, hanno in giro per il mondo diversi giocatori che stanno facendo molto bene: solo in estate sono partiti Ivan Perisic, Mauro Icardi, Radja Nainggolan e Joao Mario che, se fossero riscattati, porterebbero nelle casse della società nerazzurra poco meno di centocinquanta milioni di euro.

Ma c'è un giocatore che si è rivalutato molto negli ultimi mesi e che potrebbe rappresentare il vero tesoretto di gennaio. Si tratta di Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, in prestito fino a dicembre al Flamengo. E proprio con il club brasiliano l'attaccante si è rivalutato notevolmente visto che fino a dodici mesi fa nessuno avrebbe voluto acquistarlo. L'attaccante avrebbe voluto una chance in nerazzurro ma Marotta e Ausilio avrebbero idee diverse.

Gabigol e la chance all'Inter

Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol, sta scrivendo la storia del Flamengo in questa stagione, tanto da aver raggiunto una leggenda come Zico per gol segnati in un'unica stagione. In campionato l'attaccante brasiliano ha realizzato ventuno reti in ventisette partite, mentre in Coppa Libertadores ha trascinato il club in finale con sette gol in undici partite. L'Inter, leggendo questi numeri, gongola e non è un caso che nelle ultime settimane abbiano bussato alle porte dei nerazzurri diversi club, anche europei.

I nerazzurri sono entrati già nell'ottica di idee di sacrificarlo nella prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. Dal canto suo Gabigol avrebbe voluto tornare a Milano e giocarsi una nuova chance con la maglia nerazzurra, magari approfittando anche dei problemi fisici accusati da Alexis Sanchez e Matteo Politano. Nulla di tutto ciò dovrebbe avverarsi, con la stagione 2016-2017 che resterà l'unica disputata con l'Inter per Gabriel Barbosa.

L'attaccante brasiliano 'finanzia' il mercato interista

L'Inter è pronta a cedere a titolo definitivo Gabriel Barbosa dopo due anni e mezzo di prestito. Ma è con la maglia del Flamengo che l'attaccante brasiliano sembra essere esploso definitivamente: proprio il club rossonero è pronto ad acquistarlo per una cifra superiore ai venti milioni di euro, che permetterà non solo di finanziare il mercato dei nerazzurri a gennaio, ma anche di realizzare una plusvalenza importante.

Primo acquisto di Suning ad agosto 2016, arrivato dal Santos per trenta milioni di euro, attualmente il classe 1996 è registrato a bilancio per poco meno di quindici milioni di euro. Il Flamengo è in pole position ma occhio all'inserimento dei club di Premier League, su tutti Everton e West Ham. Nel caso in cui Gabigol, però, dovesse trascinare i brasiliani al successo anche in Coppa Libertadores, sembra difficile pensare che i rossoneri carioca possano lasciare andare il loro gioiello.

Il club è pronto a compiere l'importante investimento anche grazie ai soldi incassati dalle cessioni di Paquetà e Duarte al Milan.