Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra tra le fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è sicuramente Lautaro Martinez. L'attaccante argentino è stato più volte decisivo dimostrando di non sentire il peso della pressione sulle spalle. Dopo un anno di apprendistato alle spalle di Mauro Icardi, infatti, il Toro è stato promosso come titolare inamovibile dell'undici di Antonio Conte, anche per l'infortunio subito da Alexis Sanchez. Il giocatore si è fatto trovare pronto e, vista la giovanissima età, essendo un classe 1997, è in possesso anche di ampi margini di crescita.

Prestazioni che non sono passate inosservate e che hanno attirato l'attenzione di vari top club europei, su tutti il Barcellona. Il dg Marotta avrebbe, però, blindato il calciatore e starebbe già lavorando al rinnovo del contratto.

L'Inter dice no per Lautaro Martinez

Il club che ha mostrato maggiore interesse per Lautaro Martinez in questi ultimi mesi è il Barcellona. Il Toro, infatti, ha colpito in maniera positiva Leo Messi durante la coppa America disputata la scorsa estate. Per questo motivo la Pulce avrebbe consigliato il suo acquisto ai blaugrana.

Come se non bastasse l'attaccante dell'Inter ha cominciato a segnare anche con continuità sotto la guida di Antonio Conte. Sono sei le reti segnate in tredici presenze di campionato, mentre in Champions League lo score dice tre gol in quattro partite, di cui uno proprio al Barcellona al Camp Nou.

I nerazzurri, comunque, non sono intenzionati a privarsi del loro attaccante e l'hanno fatto presente ai blaugrana non dicendosi disposti a trattare per alcuna cifra come riferito dal quotidiano spagnolo El Desmarque.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Anzi, l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, hanno avviato i contatti per blindare il classe 1997 con un nuovo rinnovo di contratto. Ingaggio che sarà quasi sicuramente raddoppiato mentre bisognerà vedere se verrà rimossa la clausola rescissoria che attualmente ammonta a centoundici milioni di euro, valida solo per l'estero.

La proposta al Barcellona

Inter che, però, potrebbe decidere di sedersi al tavolo delle trattative per un altro giocatore. Stando a quanto riportato da El Dismarque, infatti, i nerazzurri avrebbero detto no al Barcellona per Lautaro Martinez ma sarebbero pronti a discutere del futuro di Mauro Icardi.

L'ex capitano sta facendo bene con il Paris Saint Germain ma il riscatto non è così scontato visto che nel contratto c'è una clausola che dà a lui l'ultima parola su una possibile permanenza a Parigi. Bisognerà anche vedere cosa ne penserà Leo Messi visto che il fuoriclasse del Barça non ha un rapporto idilliaco con Maurito, essendo un grande amico di Maxi Lopez.

Sempre secondo El Dismarque, inoltre, da segnalare l'interesse del Real Madrid con Perez che vedrebbe Icardi come rimpiazzo di Karim Benzema.