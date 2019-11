L'Inter in questa stagione sta ammirando finalmente il vero Lautaro Martinez: il giocatore si sta esprimendo a grandi livelli dopo una stagione come quella scorsa che è stata di adattamento al calcio italiano. Un exploit importante quello del nazionale argentino che ha evidentemente attirato l'attenzione di molte società europee, in particolar modo quella del Barcellona: la società catalana è alla ricerca di una punta che possa sostituire Luis Suarez, che dovrebbe lasciare i blaugrana a fine stagione.

Come ha confermato anche il direttore sportivo catalano Abidal, Lautaro Martinez rappresenta una punta completa ed è uno dei potenziali candidati ad arrivare al Barcellona. Di certo la volontà dell'Inter è quella di non cedere il 'Toro' considerando la giovane età, ma i dirigenti interisti dovranno necessariamente ridiscutere il contratto della punta argentina. Attualmente è infatti presente una clausola importante, ma accessibile a società forti economicamente come il Barcellona.

Lautaro Martinez è apprezzato anche da Messi

Come ha confermato il direttore sportivo del Barcellona Abidal, Martinez è uno dei giocatori seguiti dal Barcellona per il Calciomercato estivo. Come è noto infatti l'argentino è apprezzato anche da Messi, che da sempre è molto influente nelle decisioni di mercato della società catalana. Attualmente Martinez ha un contratto con l'Inter con una clausola rescissoria da 110 milioni di euro, prezzo importante ma potenzialmente basso per il valore effettivo del giocatore.

Ecco perché è possibile che l'Inter possa offrire un rinnovo di contratto all'argentino con innalzamento della clausola rescissoria. Se arrivasse però un'offerta importante, la dirigenza interista la valuterebbe. Ci sono alcuni giocatori del Barcellona che interessano all'Inter, su tutti Rakitic e Vidal. Il cileno difficilmente lascerà il Barcellona a stagione in corso, probabile invece un'offerta di Marotta per il centrocampista croato già nel mese di gennaio.

La carriera di Lautaro Martinez

La punta argentina è arrivata all'Inter a luglio 2018 per una somma di circa 25 milioni di euro, ma il vero exploit è arrivato in questa stagione, grazie a cinque gol in 12 presenze in Serie A e soprattutto 3 gol in 4 presenze in Champions League. Impatto importante anche nella nazionale argentina: a solo 22 anni vanta già 16 presenze e 9 gol, con l'esordio avvenuto nel maggio 2018.

Prima di essere convocato nella nazionale maggiore argentina aveva disputato 11 presenze realizzando 7 gol con la nazionale under 20. Attualmente ha un contratto con l'Inter fino al 2023 ma la dirigenza interista potrebbe offrirgli un rinnovo con incremento della clausola rescissoria attualmente di 110 milioni di euro o con l'eliminazione della stessa.