Il campionato di Serie B riprenderà dopo la pausa per le nazionali. In programma ci sarà la 13ª giornata, che si aprirà venerdì 22 novembre 2019 alle ore 21.00 con l’anticipo Pescara-Cremonese. La partita dello Stadio Adriatico verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, ma anche in chiaro su Rai Sport. I padroni di casa, che si trovano in piena lotta per la promozione in Serie A, hanno ottenuto 2 successi negli ultimi 2 turni e vorranno prolungare la striscia di imbattibilità.

Gli ospiti, dal canto loro, dopo la vittoria in trasferta all’esordio stagionale, non hanno più vinto lontani da Cremona.

In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo alle altre sfide in programma nella 13ª giornata.

Calendario 13ª giornata, programma anticipi e posticipi

Ad accendere la giornata di sabato 23 novembre 2019 sarà il big match Benevento-Crotone. La capolista ospiterà i calabresi allo Stadio Ciro Vigorito alle ore 15.00.

Le due squadre sono divise da 4 punti in classica e i ragazzi di Giovanni Stroppa vorranno provare a ridurre le distanze, anche se non sarà certo una passeggiata. Infatti, tra le mura amiche sono ancora imbattuti i campani, avendo ottenuto 5 vittorie e 1 pareggio fino a questo punto della stagione. I ragazzi di Filippo Inzaghi, tra l’altro, hanno avuto un inizio di stagione quasi perfetto e se non ci fosse stata la sconfitta sul campo di Pescara alla 9ª giornata sarebbero ancora imbattuti.

La partita verrà trasmessa in diretta tv su DAZN, così come tutte le altre in programma.

In contemporanea alla sfida dello Stadio Ciro Vigorito si giocheranno anche Juve Stabia-Salernitana, Livorno-Trapani e Pordenone-Perugia. Si proseguirà alle ore 18.00 con Empoli-Venezia. I toscani, dopo le ultime 2 sconfitte, saranno chiamati ad invertire la rotta e a riconquistare la vittoria, che manca da 6 turni.

Il programma della 13ª giornata di Serie B proporrà Ascoli-Cosenza e Cittadella-Pisa alle ore 15.00 di domenica 24 novembre 2019, mentre alle ore 21.00 si giocherà Spezia-Frosinone.

A chiudere ci sarà il posticipo Chievo Verona-Virtus Entella alle ore 21.00 di lunedì 25 novembre 2019. I veneti dovranno migliorare la loro classifica, se non vorranno perdere contatto con le altre squadre in lotta per le posizioni di vertice e la promozione in Serie A.

Ci si attendeva una stagione migliore, ma fino a questo momento sono incappati troppo spesso in pareggi. Appena 4 vittorie fino a questo momento per i ragazzi di Michele Marcolini, che possono vantare un’imbattibilità casalinga. La squadra di Chiavari non dovrebbe impensierire i clivensi, i quali non dovranno però sottovalutare i loro avversari.